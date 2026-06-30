В Чимишлии ребёнок утонул в бассейне во дворе дома

Трагедия произошла 28 июня в Чимишлии. Ребенка в возрасте 1 года и 8 месяцев нашли в бассейне без сознания на территории частного дома.

В Чимишлии ребёнок утонул в бассейне во дворе дома.