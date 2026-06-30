30 Июня 2026, 13:23
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В Чимишлии ребёнок утонул в бассейне во дворе дома
Трагедия произошла 28 июня в Чимишлии. Ребенка в возрасте 1 года и 8 месяцев нашли в бассейне без сознания на территории частного дома.
На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Врачи пытались реанимировать малыша, но безуспешно, пишет stiri.md
Офицер пресс-службы Генерального инспектората полиции Марианна Бециву сообщила, что правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.