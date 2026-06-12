Эксперт: Семье из четырёх человек на базовые нужды нужно 21 тыс. леев в месяц.

Согласно его расчётам, 41% месячных расходов тратится на продукты питания, ещё 16% — на жильё и коммунальные услуги. Итого почти 60% бюджета домохозяйства поглощают базовые потребности, пишет bani.md

«Это признак всё ещё уязвимой экономики: чем скромнее семья, тем больше доля еды в её бюджете», — утверждает экономист.

Господаренко обращает внимание на то, что рост расходов опережает рост доходов. В 2025 году расходы домохозяйств выросли на 13,3%, тогда как доходы увеличились лишь на 9,1%.

По мнению эксперта, эта разница говорит о том, что многие семьи поддерживают привычный уровень жизни за счёт сбережений или кредитов, а не благодаря реальному улучшению финансового положения.

Экономист также отмечает существенные различия между городом и селом. Городской житель тратит в среднем в 1,7 раза больше, чем сельский. Это отражает не только разницу в доходах, но и в образе жизни и доступе к услугам.