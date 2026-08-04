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rupor.md logorupor
4 Августа 2026, 15:33
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В Бельцкой клинической больнице сменили руководство и начали комплексную проверку

Бельцкую клиническую больницу временно возглавит директор районной больницы Флорешт Людмила Капчеля. Она сменит Владимира Паскару, который руководил учреждением с 10 июля.

В Бельцкой клинической больнице сменили руководство и начали комплексную проверку.
В Бельцкой клинической больнице сменили руководство и начали комплексную проверку.

Министр здравоохранения Александр Гаснаш объяснил очередную смену руководства конфликтами внутри коллектива и проблемами в администрации, передает rupor.md

«Больница не может быть сильной, когда врачи втянуты в конфликты, а администрация забывает, для кого она работает. Задача нового руководителя — стабилизировать учреждение, навести порядок в администрации, выслушать коллектив и вернуть пациента в центр всех решений», — отметил министр.

Одновременно минздрав начал комплексную проверку управления больницей, санитарных условий, организации медицинских услуг, использования государственных денег и порядка принятия решений.

Паскару возглавил больницу менее месяца назад, сменив Юрия Осояну. Последнего уволили после публикации фотографий помещений пищеблока в ненадлежащем состоянии.

Таким образом, Капчеля станет третьим временным директором Бельцкой клинической больницы менее чем за месяц.

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Источник
rupor.md logorupor
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