В Бельцкой клинической больнице сменили руководство и начали комплексную проверку.

Бельцкую клиническую больницу временно возглавит директор районной больницы Флорешт Людмила Капчеля. Она сменит Владимира Паскару, который руководил учреждением с 10 июля.

Министр здравоохранения Александр Гаснаш объяснил очередную смену руководства конфликтами внутри коллектива и проблемами в администрации, передает rupor.md

«Больница не может быть сильной, когда врачи втянуты в конфликты, а администрация забывает, для кого она работает. Задача нового руководителя — стабилизировать учреждение, навести порядок в администрации, выслушать коллектив и вернуть пациента в центр всех решений», — отметил министр.

Одновременно минздрав начал комплексную проверку управления больницей, санитарных условий, организации медицинских услуг, использования государственных денег и порядка принятия решений.

Паскару возглавил больницу менее месяца назад, сменив Юрия Осояну. Последнего уволили после публикации фотографий помещений пищеблока в ненадлежащем состоянии.

Таким образом, Капчеля станет третьим временным директором Бельцкой клинической больницы менее чем за месяц.