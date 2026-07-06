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Infotag.md logoInfotag
6 Июля 2026, 12:50
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Ешану: Смена премьера не решит кризис власти без реформы политической системы

Бывший заместитель министра юстиции Николае Ешану заявил, что «смена премьер-министра не приведёт к реальным изменениям, если в стране не будет изменена существующая модель распределения власти».

Ешану: Смена премьера не решит кризис власти без реформы политической системы.
Ешану: Смена премьера не решит кризис власти без реформы политической системы.

Бывший заместитель министра юстиции Николае Ешану заявил, что «смена премьер-министра не приведёт к реальным изменениям, если в стране не будет изменена существующая модель распределения власти», пишет infotag.md

По его словам, «глава правительства не сможет эффективно управлять государством, пока реальная политическая власть сосредоточена не у него».

Ешану считает, что «нынешняя система, при которой всенародно избранный президент не обладает полноценными исполнительными или законодательными полномочиями, но при этом контролирует либо существенно влияет на парламентское большинство, неизбежно приводила и приводит к политическим кризисам». 

В качестве возможных решений юрист назвал «избрание президента парламентом квалифицированным большинством, чтобы глава государства стал фигурой, объединяющей общество, либо расширение полномочий президента с возложением на него полной ответственности за управление страной».

По мнению Ешану, «нынешняя модель правления, при которой политическая власть находится у президента, а ответственность за деятельность правительства несёт премьер-министр, исчерпала себя и требует пересмотра».

Источник
Infotag.md logoInfotag
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