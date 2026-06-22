В Бельцах задержали участника мошеннической схемы «родственник попал в ДТП».

Сотрудники полиции и прокуратуры Бельц задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в причастности к мошеннической схеме, известной как «родственник попал в ДТП».

По данным следствия, подозреваемый действовал в составе преступной группы, участники которой имели чётко распределённые роли. Злоумышленники связались с 89-летней женщиной и сообщили ей ложную информацию о том, что её близкий родственник якобы стал участником дорожно-транспортного происшествия и срочно нуждается в денежных средствах на лечение.

Под этим предлогом мошенники попытались завладеть суммой в 99 тысяч леев.

Преступление удалось предотвратить благодаря бдительности потерпевшей. Женщина своевременно сообщила о подозрительном звонке в полицию, после чего правоохранители организовали оперативные мероприятия.

В результате подозреваемый был задержан с поличным в момент получения денег, переданных потерпевшей под контролем сотрудников полиции.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают всех участников преступной схемы и документируют обстоятельства совершения преступления.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность при получении подозрительных телефонных звонков, проверять достоверность полученной информации и не передавать деньги незнакомым лицам. В случае возникновения подозрений необходимо незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112.