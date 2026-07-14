В Бельцах стартовали первые в этом году сборы резервистов Нацармии.

Сборы проходят в учебном центре мотопехотной бригады Moldova и продлятся пять дней.

В первый день участники прошли регистрацию, получили военную форму и необходимое снаряжение. На церемонии открытия командование бригады отметило, что такие учения позволяют поддерживать боеготовность и повышать уровень подготовки резерва вооруженных сил, пишет infotag.md

В течение пяти дней резервисты будут проходить военную и тактическую подготовку, знакомиться с современным вооружением, техникой и индивидуальным снаряжением, состоящими на вооружении армии. Основная цель сборов — проверить практические навыки резервистов и повысить их готовность к выполнению задач в составе вооруженных сил.