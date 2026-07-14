theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
14 Июля 2026, 12:40
8 291
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Бельцах стартовали первые в этом году сборы резервистов Нацармии

Сборы проходят в учебном центре мотопехотной бригады Moldova и продлятся пять дней.

В Бельцах стартовали первые в этом году сборы резервистов Нацармии.
В Бельцах стартовали первые в этом году сборы резервистов Нацармии.

В первый день участники прошли регистрацию, получили военную форму и необходимое снаряжение. На церемонии открытия командование бригады отметило, что такие учения позволяют поддерживать боеготовность и повышать уровень подготовки резерва вооруженных сил, пишет infotag.md

В течение пяти дней резервисты будут проходить военную и тактическую подготовку, знакомиться с современным вооружением, техникой и индивидуальным снаряжением, состоящими на вооружении армии. Основная цель сборов — проверить практические навыки резервистов и повысить их готовность к выполнению задач в составе вооруженных сил.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте