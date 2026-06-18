После учений в Румынии военная техника Нацармии будет перемещаться по дорогам страны

Контингент военнослужащих Национальной армии принял участие в международных учениях "Sea Breeze 2026”, проходивших с 3 по 17 июня на полигоне Бабадаг в Румынии.

В учениях приняли участие более 450 военнослужащих из Румынии, США, Болгарии, Украины, Грузии, Турции и Республики Молдова.

В ходе учений военнослужащие проводили стрельбы в рамках тактических действий и других мероприятий, специфичных для совместных операций. Одновременно с этим, учения включали отработку, планирование и проведение совместных операций, координацию действий участвующих сил, а также реагирование на различные специфические сценарии.

Целью учений "Sea Breeze 2026” было повышение уровня готовности к проведению совместных операций, развитие оперативной совместимости между участвующими контингентами и укрепление потенциала реагирования в кризисных и конфликтных ситуациях.

В рамках завершения вышеупомянутых учений солдаты Национальной армии и их снаряжение возвращаются в части и учебные центры, передвижения осуществляются преимущественно в ночное время по национальным дорогам в центральной и южной частях страны.

Молдавские солдаты участвуют в международных учениях «Sea Breeze» с 2007 года.