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18 Июня 2026, 10:10
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После учений в Румынии военная техника Нацармии будет перемещаться по дорогам страны

Контингент военнослужащих Национальной армии принял участие в международных учениях "Sea Breeze 2026”, проходивших с 3 по 17 июня на полигоне Бабадаг в Румынии.

Военнослужащие Нацармии приняли участие в учениях &#34;Sea Breeze 2026” в Румынии.
Военнослужащие Нацармии приняли участие в учениях "Sea Breeze 2026” в Румынии.

В учениях приняли участие более 450 военнослужащих из Румынии, США, Болгарии, Украины, Грузии, Турции и Республики Молдова.

В ходе учений военнослужащие проводили стрельбы в рамках тактических действий и других мероприятий, специфичных для совместных операций. Одновременно с этим, учения включали отработку, планирование и проведение совместных операций, координацию действий участвующих сил, а также реагирование на различные специфические сценарии.

Целью учений "Sea Breeze 2026” было повышение уровня готовности к проведению совместных операций, развитие оперативной совместимости между участвующими контингентами и укрепление потенциала реагирования в кризисных и конфликтных ситуациях.

В рамках завершения вышеупомянутых учений солдаты Национальной армии и их снаряжение возвращаются в части и учебные центры, передвижения осуществляются преимущественно в ночное время по национальным дорогам в центральной и южной частях страны.

Молдавские солдаты участвуют в международных учениях «Sea Breeze» с 2007 года.

После учений в Румынии военная техника Нацармии будет перемещаться по дорогам страны

После учений в Румынии военная техника Нацармии будет перемещаться по дорогам страны

После учений в Румынии военная техника Нацармии будет перемещаться по дорогам страны

После учений в Румынии военная техника Нацармии будет перемещаться по дорогам страны

После учений в Румынии военная техника Нацармии будет перемещаться по дорогам страны

Источник
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