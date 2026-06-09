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tvn.md logotvn
9 Июня 2026, 17:46
10 024
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В Бельцах разгорелся спор из-за мемориального вагона жертв депортаций

Железнодорожный вагон, который планируется установить в Бельцах как символ сталинских депортаций, стал причиной спора между инициаторами проекта, предпринимателями из этого района и местными властями.

В Бельцах разгорелся спор из-за мемориального вагона жертв депортаций.
В Бельцах разгорелся спор из-за мемориального вагона жертв депортаций.

Люди, работающие рядом с рынком, утверждают, что ограничение доступа к территории создаёт для них трудности и может негативно сказаться на их деятельности, сообщает tvn.md

«Здесь хотят поставить вагон. Пожалуйста, снимите — здесь парковочные места, они относятся к рынку. Здесь всё-таки рынок, где работают 500 человек. Представьте, если здесь поставить этот вагон на парковке, то где парковаться? Общественный транспорт с утра не пускают, не разрешают проезд. Как нам работать?».

«Потому что здесь хотят поставить вагон. Сюда приезжают покупатели, продавцы тоже оставляют машины на парковке. Но у покупателей не будет мест для парковки, их оттуда прогоняют. У нас и так нет покупателей, а теперь ещё и здесь всё перекроют. О нас никто не заботится».

«Никто нам ничего не сказал. Когда мы пришли, здесь уже стояли эти конусы. Ни транспорт, ни клиенты не могут заехать. А мы платим каждый день. Если хотят что-то сделать, пусть делают так, чтобы не блокировать движение транспорта. Люди по полчаса не могли отсюда выехать, не понимая, куда и как ехать», - говорят работники рынка. 

В свою очередь инициаторы проекта утверждают, что установка вагона является законной и все необходимые процедуры были соблюдены.

Однако примар муниципия Бельцы Александр Петков считает, что вагон не может быть установлен в предложенном месте, поскольку будет препятствовать движению.

После обсуждений между всеми сторонами планируется провести заседание, на котором будет определено точное место размещения вагона.

Источник
tvn.md logotvn
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