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logos.press.md logologos
12 Июня 2026, 20:29
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В Бельцах построят служебное жилье для военных

Правительство утвердило технико-экономическое обоснование проекта государственно-частного партнерства (ГЧП), предусматривающего строительство служебного жилья для военнослужащих Национальной армии в гарнизоне Бельц.

В Бельцах построят служебное жилье для военных.
В Бельцах построят служебное жилье для военных.

Проект был разработан компанией LARA, общий объем инвестиций оценивается в 16,07 млн евро, передает logos-pres.md

При реализации проекта планируется выполнение общих проектных работ, проектирование и строительство трансформаторной подстанции, строительно-монтажные работы, строительство внешних инженерно-коммуникационных сетей к зданию, благоустройство территории, а также строительство наземной парковки. Объект будет расположен на земельном участке площадью 0,92 га по улице Александру Лэпушняну, 10. 

Это центральная часть города с развитой инфраструктурой, обеспечивающей легкий доступ к учебным заведениям, торговым центрам и основным транспортным магистралям. Из общей суммы инвестиций 15,64 млн евро составляют расходы на строительство, а 430 тыс. евро — стоимость земельного участка. 

Согласно документу, все затраты на строительство берет на себя частный партнер. Инициатива призвана обеспечить служебным жильем 24 семьи военнослужащих Национальной армии. Помимо финансовых показателей и стратегического расположения, проект предусматривает четкие технические стандарты и модель взаимодействия между государством и частным сектором. 

Стоимость строительства рассчитана примерно в 600 евро за квадратный метр (без учета стоимости земли), цена за квадратный метр полезной площади с учетом доли земли составляет 617 евро. 

Данная оценка является частью плана экономической эффективности, который лег в основу положительного заключения Агентства публичной собственности. Реализация проекта пройдет по модели государственно-частного партнерства. 

Министерство обороны в качестве государственного партнера предоставляет земельный участок, а частный экономический агент берет на себя полную финансовую ответственность за выполнение работ. Помимо 24 служебных квартир, проект включает создание объектов социально-культурной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания военнослужащих и членов их семей в гарнизоне Бельц.

Источник
logos.press.md logologos
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