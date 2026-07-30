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rupor.md logorupor
30 Июля 2026, 21:11
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В августе пройдет дополнительная сессия экзаменов для гимназистов

Более 34 тысяч учащихся Молдовы в этом году сдали национальные выпускные экзамены за курс гимназического образования.

В августе пройдет дополнительная сессия экзаменов для гимназистов.
В августе пройдет дополнительная сессия экзаменов для гимназистов.

Для тех, кто не справился с тестированием в июне и июле, министерство образования организует дополнительную сессию в конце лета, передает 

Минобразования опубликовало итоговые данные по результатам основной и первой дополнительной экзаменационных сессий для выпускников гимназий. Учащиеся, которые до сих пор не смогли получить проходной балл, получат последнюю возможность сдать экзамены в рамках специальной повторной сессии, которая пройдет с 11 по 14 августа.

Всего в экзаменационной сессии этого года приняли участие свыше 34 тысяч выпускников 9-х классов. Потоки распределились следующим образом:

  • Математика: 30 894 учащихся

  • История румын и всеобщая история: 29 562 учащихся

  • Румынский язык и литература: 23 804 учащихся

  • Румынский язык и литература (для иноязычных): 6 073 учащихся

  • Русский язык и литература: 5 719 учащихся

Анализ результатов показал, что легче всего гимназистам дались гуманитарные дисциплины, в то время как точные науки вызвали наибольшие трудности.

Лидерами по проценту успешной сдачи стали:

  1. История румын и всеобщая история — 97,94% сдавших

  2. Русский язык и литература — 97,80% сдавших

  3. Румынский язык и литература — 97,77% сдавших

Самой серьезной проверкой для школьников традиционно оказалась математика — этот экзамен смогли успешно сдать лишь 81,90% учащихся. Экзамен по румынскому языку для иноязычных учеников (алолингвов) сдали 86,51% кандидатов.

Министерство образования напоминает, что предстоящая августовская сессия — это завершающий этап экзаменационной кампании этого года для выпускников гимназического цикла.

Источник
rupor.md logorupor
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