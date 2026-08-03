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noi.md logonoi
3 Августа 2026, 21:51
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В августе 2026 года температура будет выше обычных значений для этого периода

Количество осадков — ниже нормы, согласно метеорологическому прогнозу, подготовленному Государственной гидрометеорологической службой.

В августе 2026 года температура будет выше обычных значений для этого периода.
В августе 2026 года температура будет выше обычных значений для этого периода.

Метеорологи прогнозируют, что среднемесячная температура воздуха будет выше нормы для августа, которая составляет от +19 до +22 градусов по Цельсию, передает noi.md

В то же время количество осадков будет ниже многолетнего среднего значения. Обычно в августе выпадает от 40 до 65 миллиметров осадков. 

Месячный прогноз отражает общую тенденцию режима температур и осадков, однако не исключает возникновения кратковременных периодов дождей, гроз или временных колебаний температуры.

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Источник
noi.md logonoi
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