3 Августа 2026, 21:51
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В августе 2026 года температура будет выше обычных значений для этого периода.
В августе 2026 года температура будет выше обычных значений для этого периода
Количество осадков — ниже нормы, согласно метеорологическому прогнозу, подготовленному Государственной гидрометеорологической службой.
Метеорологи прогнозируют, что среднемесячная температура воздуха будет выше нормы для августа, которая составляет от +19 до +22 градусов по Цельсию, передает noi.md
В то же время количество осадков будет ниже многолетнего среднего значения. Обычно в августе выпадает от 40 до 65 миллиметров осадков.
Месячный прогноз отражает общую тенденцию режима температур и осадков, однако не исключает возникновения кратковременных периодов дождей, гроз или временных колебаний температуры.