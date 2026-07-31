31 Июля 2026, 14:18
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В Молдове продлили желтый уровень опасности в связи с риском пожаров.
В Молдове продлили "желтый уровень" опасности в связи с риском пожаров
Метеорологи Республики Молдова продлили "желтый уровень" пожарной опасности.
Предупреждение будет действовать с 1 по 7 августа.
В этот период возрастет вероятность возгорания сельскохозяйственных угодий, лесов, жилых домов, хозяйственных построек и складов с кормом.
Гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать повышенную осторожность и по возможности воздержаться от разведения открытого огня вблизи жилья, сухой растительности и лесных массивов.