В Молдове продлили желтый уровень опасности в связи с риском пожаров.

Метеорологи Республики Молдова продлили желтый уровень пожарной опасности.

Предупреждение будет действовать с 22 по 31 июля.

В этот период возрастет вероятность возгорания сельскохозяйственных угодий, лесов, жилых домов, хозяйственных построек и складов с кормом.

Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и по возможности воздержаться от разведения открытого огня вблизи жилья, сухой растительности и лесных массивов.