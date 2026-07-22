22 Июля 2026, 16:51
8 461
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Молдове продлили желтый уровень опасности в связи с риском пожаров
Метеорологи Республики Молдова продлили желтый уровень пожарной опасности.
Предупреждение будет действовать с 22 по 31 июля.
В этот период возрастет вероятность возгорания сельскохозяйственных угодий, лесов, жилых домов, хозяйственных построек и складов с кормом.
Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и по возможности воздержаться от разведения открытого огня вблизи жилья, сухой растительности и лесных массивов.