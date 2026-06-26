В ANSA предупредили об опасности жары для домашних животных.

Экстремальная жара может привести к обезвоживанию, тепловому удару или гибели питомцев, поскольку они не умеют охлаждать тело через пот так же эффективно, как люди.

О необходимости защитить животных в знойный период заявили специалисты Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA), передает rupor.md

В группе повышенного риска находятся собаки, кошки, кролики, грызуны и экзотические птицы. Особое внимание эксперты ANSA просят уделить собакам-брахицефалам (мопсам, французским бульдогам, пекинесам, боксерам, ши-тцу) и кошкам с приплюснутой мордой (персидским и экзотическим короткошерстным) — из-за анатомии им гораздо труднее дышать в зной. Распознать перегрев (гипертермию) у питомца можно по частому поверхностному дыханию, вялости, обильному слюнотечению или сухости во рту, покрасневшим или синюшным слизистым, потере сознания и неуверенной походке.

Чтобы защитить животных, агентство рекомендует соблюдать шесть основных правил:

Измените график выгула. Не выводите питомцев на улицу с 11:00 до 18:00. Гуляйте рано утром или поздно вечером и избегайте раскаленного асфальта. Проверить его безопасность можно «тестом ладони»: если вы не можете продержать руку на покрытии пять секунд, оно сожжет лапы животному.

Обеспечьте постоянный доступ к воде. Меняйте воду в поилке не менее 2–3 раз в день. В сильный зной можно бросать туда кубики льда или использовать специальные циркуляционные поилки.

Организуйте прохладное место. Питомцы должны находиться в затененных, хорошо проветриваемых комнатах. Нельзя закрывать их в ванных, на балконах и в душных помещениях. Охладить животное помогут смачивание шерсти водой, прохладный душ, холодный кафель, мокрое одеяло или специальный охлаждающий коврик.

Никогда не оставляйте животных в закрытой машине. Даже если вы отлучились на пару минут и приоткрыли окна, температура в салоне способна превысить 50 °C, что смертельно опасно для питомца.

Следите за шерстью правильно. Животных нельзя брить налысо, так как шерстяной покров защищает их от ультрафиолета и перегрева. Но важно регулярно вычесывать питомца во время линьки, чтобы кожа лучше вентилировалась.

Скорректируйте режим питания. Не кормите животное плотно в течение дня, лучше делить еду на мелкие порции и давать их утром и вечером. Влажный корм держите в холодильнике и не оставляйте в миске при комнатной температуре дольше 30 минут.

В ANSA также подчеркивают, что любые поездки с животными в этот период нужно сократить до минимума. Если путешествие неизбежно, планируйте его на прохладные часы, следите за вентиляцией в транспорте, берите с собой воду и делайте регулярные остановки, чтобы напоить и охладить питомца.