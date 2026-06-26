ANSA напоминает о правилах безопасности: В жару повышается риск отравлений.

Высокие температуры в летний период могут привести к пищевым отравлениям из-за размножения опасных микроорганизмов в еде.

В связи с этим Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) призывает граждан Молдовы к ответственности при покупке, перевозке и хранении скоропортящихся продуктов, передает rupor.md

В агентстве предупреждают, что в сильную жару безопасность мяса, рыбы, яиц и молочной продукции может оказаться под угрозой за очень короткое время. Ранее эксперты ANSA совместно с Лабораторией испытаний пищевых продуктов провели наглядный эксперимент, который доказал разрушительное влияние высоких температур на продукты. Чтобы избежать опасных последствий, ведомство настоятельно рекомендует соблюдать базовые правила гигиены и безопасности.

Безопасные покупки

Инспекторы агентства рекомендуют внимательно выбирать места для приобретения продуктов:

- Покупайте еду только в торговых точках, авторизованных ANSA, где открыто обеспечивается гигиена и правильные условия хранения.

- Избегайте приобретения продуктов на обочинах дорог или в местах несанкционированной уличной торговли, поскольку там не соблюдаются санитарно-ветеринарные нормы.

- Всегда проверяйте целостность упаковки, дату изготовления и конечные сроки годности, указанные на этикетке.

- Выбирайте охлажденные и замороженные товары в самый последний момент, перед самым выходом из магазина, чтобы минимизировать время их нахождения в тепле.

Продукты в зоне риска

Особое внимание специалисты советуют уделять скоропортящейся продукции, которая должна непрерывно находиться в холодильных витринах при температурах, предписанных производителем. В этот список входят сырое мясо и мясные изделия, рыба и рыбные продукты, молоко и молочные товары, а также яйца. Летняя опасность также касается кондитерских изделий и выпечки с кремом, готовых кулинарных блюд, покупных салатов и майонезов.

Правила транспортировки

Даже короткая поездка в душном транспорте может испортить качественный товар, поэтому представители ведомства советуют придерживаться следующих правил:

- Доставляйте скоропортящиеся покупки домой в максимально короткие сроки.

- Используйте специальные термоизоляционные сумки или переносные холодильники, если перевозить еду приходится долго или на улице стоит сильная жара.

- Никогда не оставляйте пакеты с продуктами внутри автомобиля, даже на очень короткое время.

Хранение на кухне

После возвращения из магазина важно сразу же создать для продуктов безопасные условия:

- Без промедления перекладывайте все купленные скоропортящиеся товары в холодильник или в морозильную камеру.

- Поддерживайте температуру внутри холодильника на уровне не выше +4 °C, а в морозильной камере — на отметке -18 °C или ниже.

- Не забивайте полки холодильника до отказа, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать между упаковками.

- Строго соблюдайте сроки употребления и условия хранения, которые производитель указал на этикетке.

- Если замороженный продукт уже оттаял, ни в коем случае не подвергайте его повторной заморозке.

Безопасность пищевых продуктов — это общая ответственность, и специалисты ведомства напоминают, что защитить свое здоровье и здоровье своих близких можно только с помощью осознанного выбора продуктов питания и строгого соблюдения правил гигиены.