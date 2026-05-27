rupor.md logorupor
27 Мая 2026, 18:53
414
В Молдове обновляют правила учета домашних животных и пчелиных пасек

Правительство Молдовы утвердило новые правила регистрации и учета домашних животных, а также пчелиных пасек.

Реформа призвана привести внутренние стандарты к требованиям Евросоюза, чтобы повысить безопасность пищевых продуктов и эффективнее бороться с распространением опасных болезней скота, передает rupor.md

Главное новшество касается пчеловодов. В Молдове вводится официальный учет всех ульев и пасек, включая кочевые, которые вывозят на поля на период цветения. Владельцы обязаны вносить данные о количестве пчелиных семей и их перемещениях в специальную электронную систему BeeProtect. Изменения затронут и владельцев других видов животных: правила их маркировки обновят с использованием современных средств идентификации, а данные будут оперативно передавать в Государственный регистр.

Кроме того, кабмин изменил лимиты на количество скота, которое разрешено содержать в личных подсобных хозяйствах граждан. При этом госучреждения и страховые компании получат прямой доступ к Госрегистру животных без предварительного согласия владельцев, что должно ускорить оформление документов и страховых выплат.

Новый регламент также четко определяет порядок действий с больными животными, которых запрещено отправлять на убой, — их будут лечить или утилизировать. Если же скот придется уничтожить из-за ликвидации очага инфекции, владельцам гарантируют компенсации. Выплачивать эти деньги будет Агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA).

