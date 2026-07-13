Аэропорт Кишинева предупредил о возможных очередях в разгар отпусков.

В период летнего сезона тысячи пассажиров ежедневно пользуются услугами Международного аэропорта имени Кишинева. В связи с этим путешественникам предлагают ряд мер, чтобы избежать очередей и возможных задержек перед вылетом.

Пассажирам советуют прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до отправления рейса. Для ночных и ранних утренних вылетов рекомендуется приезжать примерно за четыре часа до начала путешествия, пишет rupor.md

Семьи, которые путешествуют с детьми в возрасте до трех лет, могут воспользоваться приоритетным прохождением пограничного контроля.

Администрация аэропорта напоминает, что регистрацию на рейс и сдачу багажа необходимо завершить до прохождения контроля безопасности. Пассажиры, которые уже прошли онлайн-регистрацию и имеют только ручную кладь, могут сразу направляться к контролю безопасности через доступ Pax Track.

Чтобы сократить время ожидания, путешественникам рекомендуют заранее подготовить документы и посадочные талоны. Кроме того, в терминале работают бесплатные пункты с питьевой водой, где можно наполнить многоразовые бутылки перед посадкой.

Согласно статистическим данным, в июне Международный аэропорт имени Евгения Доги — Кишинев обслужил более 716 тысяч пассажиров, что на 95 474 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован на направлениях в Тель-Авив, Ереван, Шарм-эль-Шейх, Барселону, Стамбул, Париж, Брюссель, Афины и Ираклион.

После возвращения аэропорта под управление государства весной 2023 года власти объявили о планах модернизации инфраструктуры и привлечения инвестиций. В настоящее время аэропорт входит в число наиболее эффективных европейских аэропортов в категории от одного до 10 миллионов пассажиров в год.

Рост показателей связывают с расширением маршрутной сети и увеличением количества авиакомпаний: с 20 перевозчиков в 2022 году до 33 в 2024 году.