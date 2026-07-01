Исследование: Препараты для похудения снижают вес, но не делают людей счастливее.

Инъекции похудения стали одним из самых популярных методов борьбы с ожирением, но новое исследование поставило под сомнение ожидания пациентов. Потеря веса не всегда означает улучшение самочувствия.

Масштабное исследование препаратов для похудения показало, что медикаменты, способные помочь сбросить около седьмой части массы тела за год, почти не улучшают субъективную оценку собственного здоровья пациентами. В десятках испытаний ни один препарат не смог поднять показатель качества жизни на достаточном уровне, пишет tsn.ua со ссылкой на bmj.com

Это означает, что похудение на препаратах не дает людям того чувства радости, на которое они надеются, и уровень удовлетворения жизнью остается почти неизменным.

Это открытие ученых усложняет распространенное предположение, лежащее в основе ажиотажа вокруг инъекций для похудения: якобы потеря веса автоматически делает жизнь более качественной. Также эксперты заметили, что препараты, которые дают наибольший результат сожженного веса, имеют соответственно больше побочных эффектов.

В рамках научной работы были обобщены данные 262 рандомизированных исследований, в которых приняли участие около 100 тысяч взрослых с избыточным весом или ожирением. В каждом из них испытывался один или несколько из 19 препаратов по сравнению с диетой и физическими упражнениями.

Анализ возглавил профессор Шэйю Ли из Западнокитайского госпиталя Сычуанского университета в Чэнду вместе с коллегами из нескольких стран. Вместо того чтобы отслеживать только динамику веса, они оценивали каждый препарат по 24 отдельным показателям пользы и вреда.

Отдельный анализ, опубликованный в 2025 году, уже ранжировал инъекции по количеству сброшенных килограммов. Невыясненным оставалось другое: делает ли эта потеря веса людей здоровее и какой ценой она дается.

На весах показатели оказались существенными. По сравнению с одним лишь изменением образа жизни, тирзепатид и экспериментальный препарат CagriSema уменьшали массу тела почти на 15% за один год.