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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 13:39
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В аэропорту Кишинева у двух иностранцев изъяли более €26 000 и $4 500

В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, которые пытались провезти в Молдову деньги без обязательного письменного декларирования. Об этом сообщает Таможенная служба.

В аэропорту Кишинева у двух иностранцев изъяли более €26 000 и $4 500.
В аэропорту Кишинева у двух иностранцев изъяли более €26 000 и $4 500.

Нарушителями оказались граждане других государств, прилетевшие рейсами из Дубая и Тель-Авива. В общей сложности у них нашли и конфисковали более 26 тысяч евро и 4,5 тысячи долларов США, передает rupor.md

Первый случай произошел при проверке пассажиров, прибывших из Дубая. Таможенники остановили 38-летнюю иностранку, у которой при себе находилось 11 500 евро и 4 500 долларов. Всю эту сумму женщина везла через границу без подачи таможенной декларации.

Второго нарушителя выявили во время досмотра багажа на рейсе из Тель-Авива. 37-летний иностранный гражданин спрятал среди личных вещей 15 110 евро. По закону всю незадекларированную валюту у пассажиров изъяли, теперь иностранцам грозит полная конфискация этих денег и штрафы.

В итоге денежные средства были изъяты и подлежат конфискации, а по данным фактам заведены дела о правонарушении.

Источник
rupor.md logorupor
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