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logos.press.md logologos
7 Июня 2026, 08:12
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Валютные резервы «держатся» на финансовой помощи ЕС

Официальные резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) на конец мая 2026 года составили $5 188,27 млн евро.

Валютные резервы «держатся» на финансовой помощи ЕС.
Валютные резервы «держатся» на финансовой помощи ЕС.

По сравнению с апрелем 2026 года, когда объем резервов составлял 5 209,83 млн евро, произошло снижение на 21,56 млн евро, передает logos-pres.md

Снижение официальных резервных активов в мае было вызвано преимущественно внутренними финансовыми обязательствами и сезонным обслуживанием внешнего долга. Согласно официальным данным НБМ, ключевыми факторами изменения баланса стали в основном выплаты по внешнему долгу в сумме 30,07 млн евро и чистый отток по обязательным валютным резервам лицензированных банков на сумму 20,42 млн евро.

Падение общего объема активов было частично компенсировано внутренними поступлениями и доходами. Инвестиционная прибыль и чистый приток в сумме 35,81 млн евро получено Нацбанком за счет прибыли от управления валютными резервами, а также иных чистых поступлений на счета регулятора (разница между общим снижением и суммой всех факторов оттока). 

В мае на валютные счета НБМ в пользу правительства (на инвестиционные проекты и на управление программами внешней помощи) из чистого притока поступило всего немногим более 4 млн евро донорских средств. С начала 2026 года официальные резервные активы Молдовы увеличились на 84,00 млн евро (с 5 104,27 млн евро на 31 декабря 2025 года до 5 188,27 млн евро на 29 мая 2026 года). 

Динамика изменения объемов резервов по месяцам текущего года демонстрирует волнообразный характер: пик роста резервов пришелся на конец марта (+246,85) и был обусловлен бюджетной поддержкой Еврокомиссии (+173,22 млн). В апреле на снижение объемов повлияли в основном курсовые колебания — обесценивание валют к евро (-40,69 млн). 

Несмотря на снижение показателей в весенние месяцы (апрель и май), за счет крупного мартовского транша финансовой помощи от ЕС общая динамика пяти месяцев остается положительной.

Источник
logos.press.md logologos
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