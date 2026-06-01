Валютные резервы «держатся» на финансовой помощи ЕС.

По сравнению с апрелем 2026 года, когда объем резервов составлял 5 209,83 млн евро, произошло снижение на 21,56 млн евро, передает logos-pres.md

Снижение официальных резервных активов в мае было вызвано преимущественно внутренними финансовыми обязательствами и сезонным обслуживанием внешнего долга. Согласно официальным данным НБМ, ключевыми факторами изменения баланса стали в основном выплаты по внешнему долгу в сумме 30,07 млн евро и чистый отток по обязательным валютным резервам лицензированных банков на сумму 20,42 млн евро.

Падение общего объема активов было частично компенсировано внутренними поступлениями и доходами. Инвестиционная прибыль и чистый приток в сумме 35,81 млн евро получено Нацбанком за счет прибыли от управления валютными резервами, а также иных чистых поступлений на счета регулятора (разница между общим снижением и суммой всех факторов оттока).

В мае на валютные счета НБМ в пользу правительства (на инвестиционные проекты и на управление программами внешней помощи) из чистого притока поступило всего немногим более 4 млн евро донорских средств. С начала 2026 года официальные резервные активы Молдовы увеличились на 84,00 млн евро (с 5 104,27 млн евро на 31 декабря 2025 года до 5 188,27 млн евро на 29 мая 2026 года).

Динамика изменения объемов резервов по месяцам текущего года демонстрирует волнообразный характер: пик роста резервов пришелся на конец марта (+246,85) и был обусловлен бюджетной поддержкой Еврокомиссии (+173,22 млн). В апреле на снижение объемов повлияли в основном курсовые колебания — обесценивание валют к евро (-40,69 млн).

Несмотря на снижение показателей в весенние месяцы (апрель и май), за счет крупного мартовского транша финансовой помощи от ЕС общая динамика пяти месяцев остается положительной.