В аэропорту Кишинева для пассажиров обустраивают временную зону перед посадкой.

В Международном аэропорту Кишинева имени Евгения Доги начались работы по созданию зоны ожидания перед посадкой. Пространство предназначено для пассажиров, ожидающих автобусы для доставки к самолетам.

Новая временная зона будет полностью крытой. Ее оборудуют современными системами освещения и кондиционирования воздуха. Это позволит обеспечить комфортные условия для путешественников в интервале между завершением предполетных процедур и посадкой в транспорт. По информации администрации воздушной гавани, аналогичные временные решения активно применяются в международной практике для управления крупными пассажиропотоками и оптимизации работы терминалов, пишет rupor.md

Строительные и монтажные работы проводятся в ускоренном режиме, чтобы ввести объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Данное решение принято в рамках комплекса мер по адаптации аэропорта к росту пассажиропотока, которые реализуются до завершения масштабного проекта по расширению основного терминала.