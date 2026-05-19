Фермеры, забившие свиней из-за вспышки чумы два года назад, так и не получили компенсации.

Ферма в Рошканах, где было уничтожено около 65–68 тысяч свиней, потребовала компенсацию в размере более 194 миллионов леев. Директор компании Екатерина Перебинос утверждает, что дело всё ещё находится на рассмотрении, а судебный спор с ANSA не завершён, сообщает bani.md

«Мы подали в суд на ANSA. Пока эти споры не урегулированы. Компенсацию мы не получили», — заявила Перебинос.

Отвечая на вопрос о том, как сейчас работает ферма, она пояснила, что деятельность продолжается за счёт кредитов, а предприятие находится в процессе восстановления поголовья.

«Мы взяли кредиты и продолжаем работать. Сейчас функционируем на 40%, а к концу года планируем вернуться к 100%», — сказала директор.

В аналогичной ситуации находится и компания Porco Bello из Чимишен. Её директор Андрей Волчинский утверждает, что после подачи документов на компенсацию компании заявили о якобы имевшем место «перенаселении» фермы, из-за чего она не может рассчитывать на выплаты.

Однако, по его словам, эти обвинения так и не были доказаны, а в первоначальных документах проверки не упоминались серьёзные нарушения.

«Никто ничего не измерял, никто не пересчитывал свиней, никто их не взвешивал. Просто написали, что было перенаселение», — утверждает Волчинский.

По его словам, компания оспорила это решение в суде и считает, что процесс намеренно затягивается, чтобы избежать выплаты компенсаций.

Porco Bello содержит около 45 тысяч свиней и занимает от 20% до 25% рынка свинины в Республике Молдова. Компания оценивает сумму положенной компенсации более чем в 100 миллионов леев.

В настоящее время представители Porco Bello заявляют, что работают на 70–80% мощности — также за счёт привлечённых кредитных средств — и рассчитывают полностью восстановить работу к весне следующего года.

Редакция попыталась связаться с представителями ANSA, однако до момента публикации материала ответа от учреждения получить не удалось.