theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
19 Мая 2026, 10:23
5 804
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Фермеры, забившие свиней из-за вспышки чумы два года назад, так и не получили компенсации

Спустя почти 2 года после вспышек африканской чумы свиней и уничтожения десятков тысяч животных 2 крупнейшие свинофермы заявляют, что не получили компенсации и вынуждены судиться с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов.

Фермеры, забившие свиней из-за вспышки чумы два года назад, так и не получили компенсации.
Фермеры, забившие свиней из-за вспышки чумы два года назад, так и не получили компенсации.

Ферма в Рошканах, где было уничтожено около 65–68 тысяч свиней, потребовала компенсацию в размере более 194 миллионов леев. Директор компании Екатерина Перебинос утверждает, что дело всё ещё находится на рассмотрении, а судебный спор с ANSA не завершён, сообщает bani.md

«Мы подали в суд на ANSA. Пока эти споры не урегулированы. Компенсацию мы не получили», — заявила Перебинос.

Отвечая на вопрос о том, как сейчас работает ферма, она пояснила, что деятельность продолжается за счёт кредитов, а предприятие находится в процессе восстановления поголовья.

«Мы взяли кредиты и продолжаем работать. Сейчас функционируем на 40%, а к концу года планируем вернуться к 100%», — сказала директор.

В аналогичной ситуации находится и компания Porco Bello из Чимишен. Её директор Андрей Волчинский утверждает, что после подачи документов на компенсацию компании заявили о якобы имевшем место «перенаселении» фермы, из-за чего она не может рассчитывать на выплаты.

Однако, по его словам, эти обвинения так и не были доказаны, а в первоначальных документах проверки не упоминались серьёзные нарушения.

«Никто ничего не измерял, никто не пересчитывал свиней, никто их не взвешивал. Просто написали, что было перенаселение», — утверждает Волчинский.

По его словам, компания оспорила это решение в суде и считает, что процесс намеренно затягивается, чтобы избежать выплаты компенсаций.

Porco Bello содержит около 45 тысяч свиней и занимает от 20% до 25% рынка свинины в Республике Молдова. Компания оценивает сумму положенной компенсации более чем в 100 миллионов леев.

В настоящее время представители Porco Bello заявляют, что работают на 70–80% мощности — также за счёт привлечённых кредитных средств — и рассчитывают полностью восстановить работу к весне следующего года.

Редакция попыталась связаться с представителями ANSA, однако до момента публикации материала ответа от учреждения получить не удалось.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте