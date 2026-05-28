Глава Минфина пообещал сохранить программу компенсаций в следующем сезоне.

«В нынешней ситуации, учитывая волатильность цен на энергоресурсы, не думаю, что в этом году мы отменим компенсации. Программа будет пересмотрена и учтена при ректификации государственного бюджета, чтобы граждане были в состоянии оплачивать счета», - сказал он, цитирует infotag.md

При этом, по его словам, правительство стремится к постепенному переходу от программы выплат компенсаций в сторону политик повышения энергоэффективности.

«В целом, мы собираемся перейти от текущих компенсаций к инвестициям в энергоэффективность… Самая дешевая энергия – это сэкономленная энергия. В этом направлении мы собираемся двигаться», - сказал министр.

Он отметил, что европейские партнеры продолжат оказывать поддержку Молдове в реализации программы компенсаций – этот вопрос постоянно обсуждается с партнерами представителями министерства труда и социальной защиты.