Увеличилось число выпускников, получивших оценку «10» на экзамене на степень бакалавра.

Число выпускников, сдавших национальный экзамен на степень бакалавра со средним баллом 10, увеличилось с 85 до 114 после рассмотрения апелляций.

Кроме того, ещё 258 абитуриентов сдали экзамен, а общий показатель успеваемости достиг 76,81%, увеличиваясь третий год подряд. Окончательные результаты основной сессии 2026 года были опубликованы сегодня, 3 июля, во всех центрах проведения экзаменов на степень бакалавра, передает noi.md

По итогам рассмотрения 9 588 апелляций, поданных из общего числа 70 235 оценок, выставленных в ходе основной сессии, были повышены 1 574 оценки (16,41 %). Число апелляций, поданных в ходе сессии 2026 года, меньше, чем в ходе сессии 2025 года, когда было подано 10 252 апелляции (15,11 % от числа письменных работ).

Окончательные результаты также подтверждают рост успеваемости среди выпускников лицеев. Общий средний балл, полученный на экзамене, составляет 7,59 по сравнению с 7,46 в предыдущей сессии. При этом 7 807 лицеистов получили средний балл не ниже 7,00, 4 551 — не ниже 8,00, а 1 619 — не ниже 9,00.

В период с 13 по 20 июля 2026 года будет организована дополнительная сессия национального экзамена на степень бакалавра.

Предварительные результаты будут объявлены в центрах проведения экзаменов 23 июля, а окончательные результаты, после рассмотрения апелляций, будут обнародованы 28 июля 2026 года.