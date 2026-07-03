theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
3 Июля 2026, 13:16
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Увеличилось число выпускников, получивших оценку «10» на экзамене на степень бакалавра

Число выпускников, сдавших национальный экзамен на степень бакалавра со средним баллом 10, увеличилось с 85 до 114 после рассмотрения апелляций.

Увеличилось число выпускников, получивших оценку «10» на экзамене на степень бакалавра.
Увеличилось число выпускников, получивших оценку «10» на экзамене на степень бакалавра.

Кроме того, ещё 258 абитуриентов сдали экзамен, а общий показатель успеваемости достиг 76,81%, увеличиваясь третий год подряд. Окончательные результаты основной сессии 2026 года были опубликованы сегодня, 3 июля, во всех центрах проведения экзаменов на степень бакалавра, передает noi.md

По итогам рассмотрения 9 588 апелляций, поданных из общего числа 70 235 оценок, выставленных в ходе основной сессии, были повышены 1 574 оценки (16,41 %). Число апелляций, поданных в ходе сессии 2026 года, меньше, чем в ходе сессии 2025 года, когда было подано 10 252 апелляции (15,11 % от числа письменных работ). 

Окончательные результаты также подтверждают рост успеваемости среди выпускников лицеев. Общий средний балл, полученный на экзамене, составляет 7,59 по сравнению с 7,46 в предыдущей сессии. При этом 7 807 лицеистов получили средний балл не ниже 7,00, 4 551 — не ниже 8,00, а 1 619 — не ниже 9,00. 

В период с 13 по 20 июля 2026 года будет организована дополнительная сессия национального экзамена на степень бакалавра. 

Предварительные результаты будут объявлены в центрах проведения экзаменов 23 июля, а окончательные результаты, после рассмотрения апелляций, будут обнародованы 28 июля 2026 года.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте