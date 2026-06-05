Экзамен по истории для 9 класса якобы слили в Сеть: Минобразования начало расследование.

Как сообщает ведомство, по этому факту начато официальное расследование, которое должно установить подлинность снимков, авторов утечки и все обстоятельства нарушения, передает rupor.md

Инцидент произошел на фоне заявлений министра образования Дана Перчуна о том, что в 2026 году контроль на экзаменах в гимназиях стал еще жестче, а возможности для списывания были серьезно ограничены.

Министерство образования заявило, что максимально серьезно относится к любым подозрениям в нарушении честности экзаменационного процесса. Проверку ведомство проводит совместно со структурами, которые отвечают за организацию тестирования. Власти обещают найти и привлечь к ответственности всех виновных лиц, если нарушения подтвердятся, а также гарантируют защиту справедливости национальных экзаменов. Дополнительную информацию министерство опубликует сразу после появления результатов расследования.

Экзамен по истории румын и всеобщей истории выпускники 9-х классов сдавали в четверг, 4 июня. Это первый тест в рамках текущей экзаменационной сессии. Впереди у гимназистов еще три испытания: 8 июня — математика, 11 июня — язык обучения, а 15 июня — румынский язык и литература для классов с другим языком обучения.