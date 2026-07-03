theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
3 Июля 2026, 16:29
1 285
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Условия в столичных детских садах находятся под постоянным мониторингом

Главное управление образования, молодёжи и спорта (DGETS) продолжает на постоянной основе отслеживать ход реализации инвестиций в образовательные учреждения.

Условия в столичных детских садах находятся под постоянным мониторингом.
Условия в столичных детских садах находятся под постоянным мониторингом.

Цель этой работы — обеспечить, чтобы каждый проект, финансируемый из муниципального бюджета, соответствовал самым высоким стандартам качества и безопасности, передает noi.md

В данном контексте в детском саду № 211 в секторе Чеканы состоялся инспекционный визит для проверки работ, выполненных в учреждении.

Заведующая учреждением представила результаты выполненных работ и улучшений, внесенных в инфраструктуру детского сада. Она провела экскурсию по обновленным помещениям и наглядно продемонстрировала итоги реализованных инвестиций. 

Ремонт помещений, улучшение условий труда и создание безопасной и комфортной образовательной среды свидетельствуют о постоянной заботе о благополучии детей и педагогического персонала. 

Данные мониторинговые визиты подтверждают ответственность, с которой мэрия Кишинёва управляет инвестициями в образовательную инфраструктуру, стремясь к тому, чтобы каждый проект выполнялся на высоком уровне и отвечал реальным потребностям общества.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте