Условия в столичных детских садах находятся под постоянным мониторингом.

Главное управление образования, молодёжи и спорта (DGETS) продолжает на постоянной основе отслеживать ход реализации инвестиций в образовательные учреждения.

Цель этой работы — обеспечить, чтобы каждый проект, финансируемый из муниципального бюджета, соответствовал самым высоким стандартам качества и безопасности, передает noi.md

В данном контексте в детском саду № 211 в секторе Чеканы состоялся инспекционный визит для проверки работ, выполненных в учреждении.

Заведующая учреждением представила результаты выполненных работ и улучшений, внесенных в инфраструктуру детского сада. Она провела экскурсию по обновленным помещениям и наглядно продемонстрировала итоги реализованных инвестиций.

Ремонт помещений, улучшение условий труда и создание безопасной и комфортной образовательной среды свидетельствуют о постоянной заботе о благополучии детей и педагогического персонала.

Данные мониторинговые визиты подтверждают ответственность, с которой мэрия Кишинёва управляет инвестициями в образовательную инфраструктуру, стремясь к тому, чтобы каждый проект выполнялся на высоком уровне и отвечал реальным потребностям общества.