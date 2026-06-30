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noi.md logonoi
30 Июня 2026, 20:34
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Детские сады Кишинёва вступают в новый этап энергетической модернизации

Тридцать детских садов Кишинёва переходят к этапу разработки детальных энергетических аудитов в рамках первой фазы Проекта энергетической эффективности детских садов.

Детские сады Кишинёва вступают в новый этап энергетической модернизации.
Детские сады Кишинёва вступают в новый этап энергетической модернизации.

В лот были включены 12 учреждений раннего образования. Речь идёт о детском саде №156, яслях-саде №216, яслях-саде №151, детском саде №137, яслях-саде №89, яслях-саде №165, УРО №116, яслях-саде №153, детском саде №118, детском саде №73, УРО №119 и детском саде №8, передает noi.md

Ещё 18 учреждений раннего образования, включённых в первую фазу проекта, получат энергетический аудит в рамках технической помощи. После этого будет подготовлена необходимая документация для запуска процедур закупок и выполнения работ по модернизации. 

Общий бюджет проекта составляет 33,8 млн евро. Он предусматривает энергетическую модернизацию первых 30 детских садов муниципия Кишинёв. 

По данным муниципалитета, реализация проекта направлена на улучшение условий деятельности в учреждениях раннего образования и снижение потребления энергии. В результате тысячи детей, педагогов и сотрудников смогут пользоваться современными, энергоэффективными и комфортными помещениями.

Источник
noi.md logonoi
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