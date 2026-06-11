В Кишиневе женщина лишилась 17 тысяч евро после звонков от лжесотрудников учреждений.

По предварительным данным, 2 июня потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками компании Nova Post. Они запросили конфиденциальные данные и убедили женщину сообщить одноразовый пароль, полученный по SMS, передает politia.md

Позже ей позвонили другие лица, представившиеся сотрудниками Национального банка Молдовы и Службы информации и безопасности (СИБ).

Мошенники сообщили женщине ложную информацию о том, что на её имя якобы были оформлены мошеннические кредиты. Под предлогом их аннулирования и предотвращения предполагаемых финансовых последствий злоумышленники убедили её лично передать 17 000 евро человеку, указанному ими.

В результате специальных следственных мероприятий и процессуальных действий сотрудники Инспектората полиции Буюкан и Управления полиции Кишинёва совместно с прокурорами прокуратуры сектора Буюкан установили личности подозреваемых. Ими оказались девушка и двое мужчин в возрасте 17 и 27 лет, двое из которых являются иностранными гражданами.

В ходе четырёх санкционированных обысков правоохранители изъяли около 80 000 леев, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Двое подозреваемых задержаны на 72 часа. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и выявления других возможных участников преступной схемы.

За последние 24 часа полиция зарегистрировала 19 случаев телефонного мошенничества. В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 204 попытки мошенничества.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность и не сообщать личные данные, банковскую информацию или коды подтверждения незнакомым лицам, независимо от того, представителями каких учреждений они себя называют.