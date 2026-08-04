Уровни воды в Днестре и Пруте остаются значительно ниже климатической нормы.

Приток воды в реках Днестр и Прут продолжает держаться на критически низких отметках, существенно отставая от средних показателей для этого времени года.

В первые три дня августа приток воды в Днестре в районе Бендер составлял около 93 кубических метров в секунду, что более чем в три раза ниже месячной нормы. При этом уровень воды удерживался на отметке 60-61 сантиметр. Аналогичная ситуация фиксируется и на реке Прут: на гидрологическом посту в Ширэуцах приток сократился до 20,7–23,3 кубометра в секунду при норме в 74,1 кубометра, а на участках у Унген и Оанчи зафиксированы лишь незначительные колебания водного режима, передает rupor.md со ссылкой на ipn.md

Сбросы воды из крупных водохранилищ также упали ниже привычных значений. На Дубоссарской ГЭС объемы сброса составили от 78 до 86 кубических метров в секунду вместо положенных 241–242 кубометров, а на узле Костешть-Стынка — от 25 до 54,9 кубометра в секунду при норме до 105 кубометров. На насосной станции в Кошернице уровень воды зафиксирован на минимальной отметке 8,30 метра.

На фоне гидрологической ситуации правительство Молдовы на прошлой неделе объявило режим национальной тревоги, который позволяет властям жестко контролировать расход воды и обеспечивать ее приоритетную подачу населению. Дополнительно в Приднестровье ввели "желтый" и "оранжевый" уровни гидрологической опасности на Днестре, которые будут действовать до 7 августа.