Уровень воды в Днестре опустился до рекордно низкой отметки.

Уровень Днестровского водохранилища опустился до 114 метров над уровнем моря и продолжает снижаться. Эколог Илья Тромбицкий заявил, что это самый низкий показатель для этой даты за всю историю наблюдений.

Приток воды с Карпат в водохранилище уже несколько дней держится ниже 30 кубометров в секунду. При этом из Днестровского водохранилища вниз по реке продолжают сбрасывать около 100 кубометров воды в секунду. Если ситуация не изменится, этот объем могут сократить, а это напрямую ударит по Нижнему Днестру и Молдове, пишет rupor.md

«Критичность этой ситуации зависит от того, будут ли осадки в Карпатах или нет. Пока трудно сказать. Но это падение уровня рано или поздно может вызвать необходимость уменьшения сброса в Нижний Днестр. А это само по себе критично, потому что и 100 кубометров в секунду это мало. Это то, что сбрасывается уже практически круглый год», — сказал Тромбицкий.

Эколог объясняет, что проблема не только в том, что воды становится меньше. При низком расходе Днестр хуже самоочищается, а концентрация загрязнений растет, потому что в реку продолжает попадать примерно тот же объем сточных вод и других загрязнителей.

«Это будет влиять на состояние экосистемы и самоочищающую способность реки. Поскольку воды мало и в нее поступает такое же количество загрязнений, естественно, повысится концентрация различных загрязнителей, а также вирусов, бактерий, грибков, потенциально опасных для человека. Поэтому нужно соблюдать осторожность при купании и не брать воду в рот», — предупредил он.

По словам Тромбицкого, Днестр важен не только для экосистемы, но и для водоснабжения. От реки зависит Кишинев и значительная часть правобережья страны. Если воды станет еще меньше, властям придется заранее искать решения, чтобы обеспечить население водой.

«Властям следует задуматься о том, что делать, если воды станет слишком мало. Какие-то меры уже принимаются, чтобы обеспечить Кишинев водой даже при малом расходе воды в Днестре. Но в принципе это, конечно, плохо, потому что это вызывает изменения уровня грунтовых вод вдоль Днестра и ухудшает состояние и количество артезианских вод», — сказал Тромбицкий.

Эколог считает, что проблема может стать долгосрочной, поскольку она связана не только с текущей погодой, но и с изменением климата. По его словам, даже после дождей вода хуже удерживается в бассейне реки.

«Мы должны быть более требовательны к Украине, чтобы быстрее восстанавливались леса в Карпатах и не рубились. А со своей стороны надо тоже подумать о своих лесах, чтобы, несмотря на изменения климата, леса восстанавливались. Леса должны быть качественные, чтобы они удерживали воду, которая выпадает в виде осадков. У нас были хорошие дожди, но из-за малого количества лесов удержать эту влагу в основном не удалось», — заявил Тромбицкий.