theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
22 Июля 2026, 21:06
6 857
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На реке Прут продолжают искать 9-летнего Дариуса Горинчоя

Операция по поиску Дариуса Горинчоя, 9-летнего мальчика из муниципия Унгены, пропавшего в водах реки Прут, продолжается, сообщают власти.

На реке Прут продолжают искать 9-летнего Дариуса Горинчоя.
На реке Прут продолжают искать 9-летнего Дариуса Горинчоя.

По данным Национальной полиции, все действия координируются через кризисный штаб, созданный при Инспекторате полиции Унген, с максимальным привлечением всех структур, ответственных за вмешательство и поиски, передает rupor.md

Согласно предварительной информации, несовершеннолетний на самокате вместе с другими детьми, предположительно, отправился к реке Прут. Дети, предположительно, зашли в воду, чтобы искупаться, и в какой-то момент мальчика унесло сильным течением реки, после чего он исчез из поля зрения присутствующих. Личные вещи ребенка, оставленные на берегу перед входом в воду, нашли полицейские.

Власти призывают граждан получать информацию исключительно из официальных источников и не распространять непроверенные данные или слухи, появившиеся в публичном пространстве. Полиция благодарит всех вовлеченных и призывает население к ответственности на время проведения поисковой операции.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте