На реке Прут продолжают искать 9-летнего Дариуса Горинчоя.

Операция по поиску Дариуса Горинчоя, 9-летнего мальчика из муниципия Унгены, пропавшего в водах реки Прут, продолжается, сообщают власти.

По данным Национальной полиции, все действия координируются через кризисный штаб, созданный при Инспекторате полиции Унген, с максимальным привлечением всех структур, ответственных за вмешательство и поиски, передает rupor.md

Согласно предварительной информации, несовершеннолетний на самокате вместе с другими детьми, предположительно, отправился к реке Прут. Дети, предположительно, зашли в воду, чтобы искупаться, и в какой-то момент мальчика унесло сильным течением реки, после чего он исчез из поля зрения присутствующих. Личные вещи ребенка, оставленные на берегу перед входом в воду, нашли полицейские.

Власти призывают граждан получать информацию исключительно из официальных источников и не распространять непроверенные данные или слухи, появившиеся в публичном пространстве. Полиция благодарит всех вовлеченных и призывает население к ответственности на время проведения поисковой операции.