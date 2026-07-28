Хаждер: Воды будет достаточно, речь идет о технической проблеме.

Дефицит воды в реке Днестр связан не с общим объемом ресурса, а с техническими особенностями работы старых водозаборных станций. Об этом сообщает министр окружающей среды Георгий Хаждер.

В контексте введенного гидрологического режима повышенной готовности министр подчеркнул, что запасов воды в Днестре хватит для всех производственных нужд Молдовы, однако ее дебит снизился, пишет rupor.md

«Объемы воды в реке… с уверенностью будут достаточны для обеспечения всех производственных потребностей в Молдове, как и до сих пор, только дебит может быть меньше, и все, что нам нужно сделать, — это адаптироваться к новым реалиям», — пояснил Георгий Хаждер.

По словам главы ведомства, главная сложность заключается в изношенности инфраструктуры. Большинство станций строилось в 1960–1970-х годах, когда нормальный дебит реки составлял более 200 кубических метров в секунду против сегодняшних 100.

«Речь идет о технической проблеме, потому что в массе своей эти станции были построены в период 60–70-х годов, когда уровень Днестра имел другие параметры», — отметил министр.

Для решения проблемы эксперты предлагают устанавливать подводные или поверхностные плотины для искусственного подъема воды у станций, а также адаптировать оборудование для забора воды с больших глубин. Министр отметил, что операторы водоканалов уже начали принимать превентивные меры.

«Я рад, что многие операторы водоканала уже начали предпринимать определенные меры, и это хорошая вещь. Конечно, технические эксперты предлагают несколько решений, чтобы в зоне водозаборных станций уровень воды поднимался искусственно», — заявил Хаждер.