Уровень воды в Днестровском водохранилище преодолел психологическую отметку.

Уровень воды в Днестровском водохранилище опустился до психологической отметки 111 метров над уровнем моря. В связи с чем молдо-украинской комиссии по Днестру придется принять сложное решение, не единожды откладывавшееся.

«И это должны понять те, кто потом будут его (решение) критиковать», – особо отметил в этой связи Илья Тромбицкий, директор неправительственной организации Eco-TIRAS, ставший в последние месяцы самым оперативным и, зачастую, подробным источником систематизированной информации об эволюции водного режима Днестра, пишет logos-pres.md

В роли критика, очевидно, в такой ситуации могут выступить только два коллективных участника процесса – политическая оппозиция и гражданское общество (в данном случае скорее всё, чем какая-то его часть). А когда последовательный сторонник «экологической партии» (в противовес «энергетической партии») в «проблеме Днестра» призывает к необходимости принять реалии – это напрягает. И наводит на мысль о крайней серьезности предстоящего этапа эволюции «проблемы Днестра».

Какими могут быть потенциальные и скорые решения? По большому счету, их два. Первый и, как отмечают эксперты, по многим косвенным признакам – наиболее вероятный вариант – это сокращение сброса воды из водохранилища до объемов поступления воды в него с Карпат. То есть, с нынешнего оговоренного объема попуска 60 до примерно 20 кубометров в секунду. Второй вариант – какое-то компромиссное решение, превышающее оговоренный паритет притока/стока.

В любом случае, можно предположить, что новое соглашение молдавско-днестровской комиссии по Днестру о сокращении сброса воды в низовье реки молдавская часть прочувствует не на уровне «информационного шума», а фактически. Например, в виде периодических «веерных отключений», о которых ранее упоминали эксперты и которые опровергали власти.

В этой связи недавнее введение режима чрезвычайной ситуации в гидрологической сфере уже выглядит не «пиар-декорацией», а жесткой юридической базой. «Вас же предупреждали и призывали, теперь пришло время подчиниться де-факто».