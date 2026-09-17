Уровень воды в Днестре остается критически низким: правительство готовит план "Б".

Уровень воды в Днестре остается критически низким из-за продолжающегося снижения запасов в украинском водохранилище. Риски для водоснабжения сохраняются, поэтому власти призывают население расходовать воду рационально.

По прогнозам синоптиков, значительные дожди, которые могли бы пополнить запасы Новоднестровского водохранилища, ожидаются не раньше чем через месяц, пишет moldova1.md

Снижение уровня воды в Днестре связано с уменьшением притока воды из Карпат в расположенное в Украине водохранилище. Из-за этого приходится сокращать объем сброса воды в реку.

«У нас огромный дефицит воды в Украине, в то время как сегодня мы расходуем запасы. Вода, поступающая в это водохранилище из Карпат, сегодня составляет в среднем 22 кубометра в секунду, тогда как сброс воды сохраняется на уровне 60 кубометров в секунду. Даже этот объем представляет собой очень небольшой сток для Днестра. Это уже проблема для биоразнообразия», — заявил министр окружающей среды Георге Хаждер.

Прогноз на ближайший период остается неблагоприятным. Существенные осадки ожидаются не раньше чем через месяц. Власти призывают население и экономических агентов экономно расходовать воду.

«Коллеги из Государственной гидрометеорологической службы сообщили нам, что такие дожди могут прийти не ранее чем через месяц. До этого момента мы должны быть очень осторожными и рационально использовать водные ресурсы», — уточнил министр.

На случай продолжения засухи власти подготовили план краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер. Он предусматривает адаптацию инфраструктуры к меньшему объему стока и подготовку альтернативных источников воды.

«Воды в Днестре будет достаточно, но в гораздо меньших количествах. Очевидно, мы должны посмотреть, как обстоят дела с альтернативными ресурсами, такими как скважины и подземные артезианские колодцы. В долгосрочной перспективе мы уже работаем над очисткой рек, расчисткой родников и проверкой состояния подземных вод на уровне всей страны», — объяснил Хаждер.

Подземные воды рассматриваются как стратегический резерв, который будут использовать только в случае недоступности поверхностных источников. Согласно экологическим нормам, в первую очередь должна использоваться вода из рек.

«Когда есть поверхностные воды, мы используем поверхностные воды. Подземные водные ресурсы являются стратегическими и используются только в случае, если поверхностная вода становится недоступной. Мы должны обеспечить использование того, что находится на поверхности, потому что в противном случае вода из Днестра стекает в Черное море. Если у нас возникнут проблемы, альтернатива будет поступать из подземных вод, а скважины должны обслуживаться и быть подготовлены к подключению», — подчеркнул министр.

На последнем раунде консультаций в рамках Днестровской комиссии, состоявшемся 14 сентября, власти Молдовы отклонили предложение Украины снизить сброс воды из Новоднестровского водохранилища с 60 до 22 кубометров в секунду, сочтя такое сокращение слишком резким. Переговоры планируется возобновить в ближайшие дни.