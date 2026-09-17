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moldova1.md logomoldova1
17 Сентября 2026, 12:54
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Уровень воды в Днестре остается критически низким: правительство готовит план "Б"

Уровень воды в Днестре остается критически низким из-за продолжающегося снижения запасов в украинском водохранилище. Риски для водоснабжения сохраняются, поэтому власти призывают население расходовать воду рационально.

Уровень воды в Днестре остается критически низким: правительство готовит план "Б".
Уровень воды в Днестре остается критически низким: правительство готовит план "Б".

По прогнозам синоптиков, значительные дожди, которые могли бы пополнить запасы Новоднестровского водохранилища, ожидаются не раньше чем через месяц, пишет moldova1.md

Снижение уровня воды в Днестре связано с уменьшением притока воды из Карпат в расположенное в Украине водохранилище. Из-за этого приходится сокращать объем сброса воды в реку.

«У нас огромный дефицит воды в Украине, в то время как сегодня мы расходуем запасы. Вода, поступающая в это водохранилище из Карпат, сегодня составляет в среднем 22 кубометра в секунду, тогда как сброс воды сохраняется на уровне 60 кубометров в секунду. Даже этот объем представляет собой очень небольшой сток для Днестра. Это уже проблема для биоразнообразия», — заявил министр окружающей среды Георге Хаждер.

Прогноз на ближайший период остается неблагоприятным. Существенные осадки ожидаются не раньше чем через месяц. Власти призывают население и экономических агентов экономно расходовать воду.

«Коллеги из Государственной гидрометеорологической службы сообщили нам, что такие дожди могут прийти не ранее чем через месяц. До этого момента мы должны быть очень осторожными и рационально использовать водные ресурсы», — уточнил министр.

На случай продолжения засухи власти подготовили план краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер. Он предусматривает адаптацию инфраструктуры к меньшему объему стока и подготовку альтернативных источников воды.

«Воды в Днестре будет достаточно, но в гораздо меньших количествах. Очевидно, мы должны посмотреть, как обстоят дела с альтернативными ресурсами, такими как скважины и подземные артезианские колодцы. В долгосрочной перспективе мы уже работаем над очисткой рек, расчисткой родников и проверкой состояния подземных вод на уровне всей страны», — объяснил Хаждер.

Подземные воды рассматриваются как стратегический резерв, который будут использовать только в случае недоступности поверхностных источников. Согласно экологическим нормам, в первую очередь должна использоваться вода из рек.

«Когда есть поверхностные воды, мы используем поверхностные воды. Подземные водные ресурсы являются стратегическими и используются только в случае, если поверхностная вода становится недоступной. Мы должны обеспечить использование того, что находится на поверхности, потому что в противном случае вода из Днестра стекает в Черное море. Если у нас возникнут проблемы, альтернатива будет поступать из подземных вод, а скважины должны обслуживаться и быть подготовлены к подключению», — подчеркнул министр.

На последнем раунде консультаций в рамках Днестровской комиссии, состоявшемся 14 сентября, власти Молдовы отклонили предложение Украины снизить сброс воды из Новоднестровского водохранилища с 60 до 22 кубометров в секунду, сочтя такое сокращение слишком резким. Переговоры планируется возобновить в ближайшие дни.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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