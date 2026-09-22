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moldpres.md logomoldpres
22 Сентября 2026, 14:48
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Хаждер о ситуации на Днестре: Объем накопления воды в три раза меньше сброса

Гидрологическая ситуация на Днестре ухудшилась: сейчас объем накопления воды в три раза меньше, чем сброс из водохранилища, заявил министр окружающей среды Георге Хаждер после сегодняшнего заседания правительства.

Хаждер о ситуации на Днестре: Объем накопления воды в три раза меньше сброса.
Хаждер о ситуации на Днестре: Объем накопления воды в три раза меньше сброса.

По его словам, власти готовят дополнительные меры для обеспечения населения водой в случае дальнейшего ухудшения ситуации, передает moldpres.md

«Сегодня объем накопления воды в три раза меньше, чем сброс из водохранилища. Это значит, что ситуация ухудшилась, и чрезвычайное положение предоставляет нам инструменты для вмешательства в случае необходимости, учитывая, что риски возросли», - сказал Георге Хаждер.

Министр назвал главным приоритетом властей сохранение водоснабжения населения, в том числе обеспечение работы двух стратегических станций, снабжающих водой населенные пункты на севере и в центре Республики Молдова.

По его словам, власти отслеживают динамику уровня и запасов воды и готовы оперативно вмешаться, если ситуация станет более критической.

Среди возможных мер рассматривается временное ограничение некоторых видов водопотребления, которые не являются необходимыми или приоритетными, до стабилизации ситуации.

«Сейчас очевидно, что могут потребоваться и другие действия, например ограничение использования воды для несущественных нужд или тех, которые на данном этапе не являются приоритетными, до стабилизации ситуации. Таким образом, в случае дальнейшего ухудшения ситуации могут понадобиться определенные меры», - сказал Хаждер.

Министр отметил, что в зависимости от развития ситуации может потребоваться закупка дополнительного оборудования и материалов, а также привлечение специализированных компаний.

Он объяснил, что переход от режима повышенной готовности к более широкому режиму вмешательства обусловлен развитием гидрологической ситуации. Режим повышенной готовности был введен летом, однако ожидаемые осенью осадки задерживаются, а запасы воды продолжают сокращаться.

«Я хочу, чтобы мы понимали: режим повышенной готовности был необходим летом, в то время как сейчас наступил осенний период, когда осадков обычно больше. Однако мы видим, что эти осадки задерживаются. Это означает, что со временем ситуация ухудшилась, поскольку запасы сократились. Поэтому мы переходим на новый этап, чтобы располагать необходимыми инструментами на случай необходимости», - пояснил глава ведомства.

Что касается запросов Украины о дальнейшем сокращении сбросов, министр заявил, что уменьшение расхода воды неизбежно, однако власти должны убедиться, что это не повлияет на водоснабжение населения.

Министр добавил, что предпринятые до сих пор властями меры позволили сохранить определенные запасы, хотя они и находятся на минимальном уровне.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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