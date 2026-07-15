Полиция предупредила о рисках в период отпусков.

Сезон отпусков приносит не только возможность отдохнуть, но и повышенные риски для жилья, оставленного без присмотра.

По словам пресс-секретаря Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) Анны Киселицэ, фотографии и отметки о местоположении (check-in), публикуемые в социальных сетях в режиме реального времени, могут привлечь внимание злоумышленников, передает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

«Лучше всего публиковать фотографии из отпуска уже после возвращения домой. Если же снимки размещаются во время отдыха, важно ограничить доступ к ним, сделав их видимыми только для близких людей, а не для широкой аудитории», — пояснила Анна Киселицэ.

Полиция рекомендует владельцам жилья перед отъездом надежно запереть двери и окна, а при возможности установить системы видеонаблюдения или сигнализацию. Кроме того, желательно попросить соседа или другого доверенного человека регулярно забирать корреспонденцию из почтового ящика, поскольку переполненный счетами почтовый ящик является очевидным признаком того, что в доме никого нет.

Еще одна рекомендация — не оставлять дома крупные суммы денег и ценные вещи.

Водителям полиция советует парковать автомобили в хорошо освещенных местах или на специально оборудованных стоянках, а также не оставлять в салоне документы, деньги, сумки и другие ценные вещи. Они могут стать добычей воров, которым достаточно нескольких секунд, чтобы разбить стекло автомобиля.

Кроме того, полиция рекомендует родителям поговорить с детьми о рисках передачи личной информации незнакомым людям.