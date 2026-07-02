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noi.md logonoi
2 Июля 2026, 16:52
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Для повышения безопасности на железной дороге введут более четкие правила оценки рисков

Безопасность железнодорожной системы Молдовы будет ежегодно оцениваться по методике, основанной на показателях риска и статистических данных.

Для повышения безопасности на железной дороге введут более четкие правила оценки рисков.
Для повышения безопасности на железной дороге введут более четкие правила оценки рисков.

Правительство утвердило Положение об установлении метода оценки достижения целей в области безопасности, передает noi.md

 Оценка будет проводиться на основе статистики железнодорожных происшествий и единых критериев анализа. Это позволит измерять уровень безопасности и определять сферы, в которых необходимы дополнительные меры по снижению рисков.

Методология охватывает основные категории рисков, включая угрозы для пассажиров, работников железнодорожной отрасли, пользователей железнодорожных переездов, лиц, находящихся вблизи железнодорожной инфраструктуры, а также влияние возможных происшествий на общество. 

Новое положение предоставит Железнодорожному агентству четкий инструмент для мониторинга и оценки уровня безопасности, а организациям отрасли — единые критерии оценки рисков и эффективности работы в сфере безопасности. 

Для граждан и экономических операторов это создаст условия для более безопасных железнодорожных перевозок, соответствующих стандартам Европейского союза.

Источник
noi.md logonoi
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