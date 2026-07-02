Для повышения безопасности на железной дороге введут более четкие правила оценки рисков.

Безопасность железнодорожной системы Молдовы будет ежегодно оцениваться по методике, основанной на показателях риска и статистических данных.

Правительство утвердило Положение об установлении метода оценки достижения целей в области безопасности, передает noi.md

Оценка будет проводиться на основе статистики железнодорожных происшествий и единых критериев анализа. Это позволит измерять уровень безопасности и определять сферы, в которых необходимы дополнительные меры по снижению рисков.

Методология охватывает основные категории рисков, включая угрозы для пассажиров, работников железнодорожной отрасли, пользователей железнодорожных переездов, лиц, находящихся вблизи железнодорожной инфраструктуры, а также влияние возможных происшествий на общество.

Новое положение предоставит Железнодорожному агентству четкий инструмент для мониторинга и оценки уровня безопасности, а организациям отрасли — единые критерии оценки рисков и эффективности работы в сфере безопасности.

Для граждан и экономических операторов это создаст условия для более безопасных железнодорожных перевозок, соответствующих стандартам Европейского союза.