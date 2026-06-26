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noi.md logonoi
26 Июня 2026, 15:08
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Управление государственными финансами: Счётная палата подтверждает свои обязательства

Счетная палата Республики Молдова (СПРМ) приняла участие в третьем заседании Диалога по вопросам политик в области управления государственными финансами.

Управление государственными финансами: Счётная палата подтверждает свои обязательства.
Управление государственными финансами: Счётная палата подтверждает свои обязательства.

В ходе заседания был представлен и проанализирован прогресс, достигнутый в реализации Стратегии развития управления государственными финансами на период 2023-2030 годов, передает noi.md

Обсуждения были сосредоточены на укреплении процессов бюджетного планирования и исполнения, развитии управления государственными инвестициями, мобилизации доходов, управлении государственным долгом и управлении налоговыми рисками, в том числе связанными с государственными предприятиями. 

Участники обсудили также приоритеты на предстоящий период, направленные на укрепление налогового управления, повышение прозрачности и оптимизацию управления государственными ресурсами. 

Участие Счётной палаты в диалоге отражает приверженность учреждения поддержке реформ в этой области и содействию, посредством своей деятельности в области внешнего государственного аудита, продвижению принципов прозрачности, подотчетности и надлежащего управления в распоряжении государственными средствами.

Источник
noi.md logonoi
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