Парламент утвердил новые правила формирования бюджета Счетной палаты.

Документ предусматривает изменение процедуры формирования и утверждения бюджета высшего органа аудита. Согласно новым правилам, Счетная палата будет представлять проект бюджета парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, которая будет выдавать обязательное заключение. Министерство финансов при этом предоставит консультативное мнение, передает rupor.md

После утверждения бюджета Счетная палата направит его правительству для включения в проект закона о государственном бюджете, который затем будет представлен парламенту.

Также предусмотрено регулирование процедуры рассмотрения запросов о дополнительных ассигнованиях, которые будут рассматриваться в рамках корректировок госбюджета.

Документ разработан Министерством финансов в соответствии с обязательствами Молдовы по евроинтеграции и отражен в Национальной программе присоединения к ЕС на 2025–2029 годы.