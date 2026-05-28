rupor.md
28 Мая 2026, 15:14
Парламент утвердил новые правила формирования бюджета Счетной палаты

Во втором чтении принят законопроект, направленный на укрепление финансовой независимости Счетной палаты Республики Молдова.

Документ предусматривает изменение процедуры формирования и утверждения бюджета высшего органа аудита. Согласно новым правилам, Счетная палата будет представлять проект бюджета парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, которая будет выдавать обязательное заключение. Министерство финансов при этом предоставит консультативное мнение, передает rupor.md

После утверждения бюджета Счетная палата направит его правительству для включения в проект закона о государственном бюджете, который затем будет представлен парламенту.

Также предусмотрено регулирование процедуры рассмотрения запросов о дополнительных ассигнованиях, которые будут рассматриваться в рамках корректировок госбюджета.

Документ разработан Министерством финансов в соответствии с обязательствами Молдовы по евроинтеграции и отражен в Национальной программе присоединения к ЕС на 2025–2029 годы.

Источник
