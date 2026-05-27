theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
27 Мая 2026, 11:14
2 915
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

НКМС выплатила 1,2 млн леев за процедуры ЭКО клиникам без лицензий

К такому выводу пришла Счётная палата в отчёте об управлении средствами обязательного медицинского страхования за прошлый год.

НКМС выплатила 1,2 млн леев за процедуры ЭКО клиникам без лицензий.
НКМС выплатила 1,2 млн леев за процедуры ЭКО клиникам без лицензий.

По данным аудиторов, в прошлом году Национальная касса медицинского страхования (НКМС) заключила контракты с четырьмя поставщиками медицинских услуг на проведение 39 процедур ЭКО общей стоимостью 1,8 млн леев. Из них были оплачены 27 медицинских услуг на сумму 1,2 млн леев. Стоимость одной процедуры составила 46 687 леев, сообщает bani.md

Однако Счётная палата уточняет, что ни одно из медицинских учреждений, оказывавших услуги вспомогательной репродукции, не имело обязательной лицензии, предусмотренной законом. Аудиторы отмечают, что Агентство по трансплантации не представило Министерству здравоохранения необходимые предложения для выдачи таких разрешений после законодательных изменений, внесённых ещё в 2023 году.

«Заключение контрактов и оплата услуг вспомогательной репродукции осуществлялись при отсутствии необходимых разрешений», — говорится в отчёте Счётной палаты.

Аудиторы предупреждают, что такая ситуация может повлиять на безопасность и качество медицинских услуг, поскольку нет уверенности в том, что поставщики соответствовали всем критериям, предусмотренным законодательством.

В отчёте также указано, что, несмотря на обязанность властей урегулировать эту сферу ещё в 2023 году, Министерство здравоохранения только в феврале 2026 года утвердило приказ об организации и лицензировании услуг вспомогательной репродукции. Документ предоставляет клиникам шесть месяцев для получения необходимых разрешений.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте