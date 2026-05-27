НКМС выплатила 1,2 млн леев за процедуры ЭКО клиникам без лицензий.

По данным аудиторов, в прошлом году Национальная касса медицинского страхования (НКМС) заключила контракты с четырьмя поставщиками медицинских услуг на проведение 39 процедур ЭКО общей стоимостью 1,8 млн леев. Из них были оплачены 27 медицинских услуг на сумму 1,2 млн леев. Стоимость одной процедуры составила 46 687 леев, сообщает bani.md

Однако Счётная палата уточняет, что ни одно из медицинских учреждений, оказывавших услуги вспомогательной репродукции, не имело обязательной лицензии, предусмотренной законом. Аудиторы отмечают, что Агентство по трансплантации не представило Министерству здравоохранения необходимые предложения для выдачи таких разрешений после законодательных изменений, внесённых ещё в 2023 году.

«Заключение контрактов и оплата услуг вспомогательной репродукции осуществлялись при отсутствии необходимых разрешений», — говорится в отчёте Счётной палаты.

Аудиторы предупреждают, что такая ситуация может повлиять на безопасность и качество медицинских услуг, поскольку нет уверенности в том, что поставщики соответствовали всем критериям, предусмотренным законодательством.

В отчёте также указано, что, несмотря на обязанность властей урегулировать эту сферу ещё в 2023 году, Министерство здравоохранения только в феврале 2026 года утвердило приказ об организации и лицензировании услуг вспомогательной репродукции. Документ предоставляет клиникам шесть месяцев для получения необходимых разрешений.