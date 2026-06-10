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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 16:35
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У границы с Молдовой водитель на BMW сбил пограничника

На транзитном участке дороги возле молдавской границы мужчина на автомобиле марки BMW совершил наезд на украинского пограничника. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

У границы с Молдовой водитель на BMW сбил пограничника.
У границы с Молдовой водитель на BMW сбил пограничника.

Инцидент произошел на одном из контрольных постов трассы Одесса-Рени. Во время проверки документов 31-летнего водителя выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Услышав о необходимости пройти дополнительную проверку, мужчина проигнорировал требования пограничника остановиться, резко развернул машину, сбил военнослужащего и попытался скрыться. Пострадавший военнослужащий получил травмы и был госпитализирован, передает rupor.md

Совместными усилиями пограничников и полиции нарушителя оперативно задержали в поселке Сарата Одесской области. Выяснилось, что водитель также является обвиняемым по делу о разбойном нападении. Более того, именно в день происшествия он должен был явиться на заседание суда.

Сейчас задержанный находится под стражей. Против него открыли уголовное дело за насильственные действия в отношении сотрудника правоохранительного органа, а также составили административный протокол за злостное неповиновение законным требованиям пограничников.

Источник
rupor.md logorupor
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