У границы с Молдовой водитель на BMW сбил пограничника
На транзитном участке дороги возле молдавской границы мужчина на автомобиле марки BMW совершил наезд на украинского пограничника. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Инцидент произошел на одном из контрольных постов трассы Одесса-Рени. Во время проверки документов 31-летнего водителя выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Услышав о необходимости пройти дополнительную проверку, мужчина проигнорировал требования пограничника остановиться, резко развернул машину, сбил военнослужащего и попытался скрыться. Пострадавший военнослужащий получил травмы и был госпитализирован, передает rupor.md
Совместными усилиями пограничников и полиции нарушителя оперативно задержали в поселке Сарата Одесской области. Выяснилось, что водитель также является обвиняемым по делу о разбойном нападении. Более того, именно в день происшествия он должен был явиться на заседание суда.
Сейчас задержанный находится под стражей. Против него открыли уголовное дело за насильственные действия в отношении сотрудника правоохранительного органа, а также составили административный протокол за злостное неповиновение законным требованиям пограничников.