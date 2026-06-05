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rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 12:07
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Украинка отправляла женщин в Кишинёв для оказания интим-услуг: её задержали

Во Львове задержали организатора нелегального бизнеса, которая вербовала женщин для оказания интимных услуг за границей, в том числе в Кишиневе.

Украинка отправляла женщин в Кишинёв для оказания интим-услуг: её задержали.
Украинка отправляла женщин в Кишинёв для оказания интим-услуг: её задержали.

Как сообщает Львовская областная прокуратура, одной из пострадавших удалось помочь непосредственно во время ее поездки в Молдову, пишет rupor.md

По данным следствия, незаконную деятельность организовала 32-летняя жительница Житомирской области (город Бердичев). Изначально она создала сеть притонов в арендованных квартирах в центре Львова. Однако позже подозреваемая расширила бизнес и начала отправлять женщин за рубеж — основными направлениями стали Польша и Молдова. При вербовке им обещали высокий доход (до 150 евро в час) и уверяли, что за границей им не грозит депортация или уголовная ответственность. Организатор полностью брала на себя логистику: покупала билеты на международные автобусы и подробно инструктировала женщин перед выездом.

Один из задокументированных случаев был напрямую связан с поездкой в Кишинев. Весной этого года подозреваемая воспользовалась уязвимым положением одной из женщин и убедила ее отправиться на заработки в молдавскую столицу. В мае пострадавшая выехала из Львова в направлении Кишинева, однако до места назначения не добралась, так как силовики задержали организатора схемы и сорвали отправку, предотвратив эксплуатацию.

На текущий момент задержанной женщине официально предъявлено подозрение по статьям о сутенерстве и торговле людьми с использованием уязвимого состояния пострадавших. Расследование дела продолжается под контролем областной прокуратуры.

Источник
rupor.md logorupor
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