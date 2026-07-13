13 Июля 2026, 14:41
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Найденные в озере в Данченах останки принадлежат двум женщинам
По предварительным данным следствия установлено, что обнаруженные тела принадлежат двум женщинам.
Согласно сделанным на данный момент выводам, возраст одной из погибших составлял от 20 до 30 лет, второй — от 60 до 70 лет.
Полицейские продолжают мероприятия по установлению личностей погибших, а также выясняют, состояли ли они в родственных отношениях.
Граждан просят сообщить по номеру 112, если описание может соответствовать пропавшим без вести родственникам или знакомым, о исчезновении которых ранее не заявляли.