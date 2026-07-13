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13 Июля 2026, 14:41
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Найденные в озере в Данченах останки принадлежат двум женщинам

По предварительным данным следствия установлено, что обнаруженные тела принадлежат двум женщинам.

Найденные в озере в Яловенском районе останки принадлежат двум женщинам.
Найденные в озере в Яловенском районе останки принадлежат двум женщинам.

Согласно сделанным на данный момент выводам, возраст одной из погибших составлял от 20 до 30 лет, второй — от 60 до 70 лет.

Полицейские продолжают мероприятия по установлению личностей погибших, а также выясняют, состояли ли они в родственных отношениях.

Граждан просят сообщить по номеру 112, если описание может соответствовать пропавшим без вести родственникам или знакомым, о исчезновении которых ранее не заявляли.

Источник
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