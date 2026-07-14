Ученые опровергли миф о многозадачности женщин.

Психологи из Великобритании провели исследование, чтобы выяснить, существуют ли реальные различия в способности мужчин и женщин выполнять несколько дел одновременно.

Результаты экспериментов показали: в базовых когнитивных тестах оба пола справляются одинаково, однако при необходимости общения мужчины демонстрируют специфическую избирательность, передает link.springer.com

Эксперимент на кухне: 5 задач одновременно

Исследователи Андре и Диана Замейтат (из Университета Брунеля и Сити Сент-Джордж) разработали комплексный тест, имитирующий повседневную загруженность человека. В первом этапе приняли участие 41 мужчина и 37 женщин. Им предстояло одновременно координировать пять разнородных процессов:

следовать кулинарному рецепту в кухонной обстановке;

искать нужные телефонные номера;

сопоставлять буквы и цифры;

отслеживать конкретные слова на слайд-шоу;

вести диалог, каждые 20 секунд отвечая на отвлеченные вопросы (например, о выборе между потерей всех денег или всех памятных фотографий).

Эксперимент показал, что визуально-мануальные и логические задачи мужчины и женщины выполняют с одинаковой эффективностью, скоростью и точностью. Единственным серьезным отличием стал речевой тест: в условиях жесткого дефицита времени мужчины игнорировали поступающие вопросы более чем в два раза чаще, чем женщины. При этом, если мужчина все же решался ответить, качество и скорость его речи ничем не уступали женским ответам.

Как общество видит многозадачность

Во втором этапе исследования приняли участие 160 независимых наблюдателей, которым предложили оценить видеозаписи испытуемых. Не зная сути эксперимента, зрители сочли, что женщины лучше контролируют ситуацию, прикладывают больше усилий, выглядят более собранными и даже получают удовольствие от процесса. Напротив, мужчин сторонние наблюдатели оценили как менее бдительных, более несчастных и хуже справляющихся с нагрузкой.

Авторы работы сделали вывод, что уязвимость мужчин к поддержанию беседы во время работы укладывается в эволюционные теории о более высокой склонности женщин к социальным коммуникациям.

Ученые отмечают, именно эта яркая повседневная деталь — способность женщины не выключаться из разговора во время домашних дел или работы — сформировала и закрепила в обществе миф о том, что женский мозг в принципе лучше приспособлен к многозадачности, хотя с технической точки зрения когнитивные способности полов в этом отношении равны.