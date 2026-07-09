Учреждениям грозят штрафы до 2 млн леев за нарушения при защите данных.

Штрафы за нарушение защиты персональных данных могут достигать двух миллионов леев для государственных учреждений, которые не обеспечат надлежащую обработку и защиту информации о гражданах.

Соответствующий законопроект парламент одобрил в первом чтении, передает ipn.md

Согласно проекту, полиция, прокуроры, суды и другие органы, уполномоченные расследовать преступления или исполнять судебные решения, будут обязаны фиксировать, кто, когда и с какой целью получает доступ к персональным данным граждан. Кроме того, учреждения должны будут обеспечивать безопасность этих данных, вести учёт всех операций по их обработке и назначить ответственных за соблюдение требований законодательства о защите персональных данных. Контактная информация таких сотрудников должна быть опубликована на официальных сайтах соответствующих учреждений.

Документ также расширяет права граждан. Каждый сможет узнать, располагают ли государственные органы его персональными данными и используют ли их. В случае положительного ответа гражданин получит право запросить доступ к этой информации, а также разъяснения о порядке её обработки.

При этом закон предусматривает исключения. Государственные органы смогут отказать в предоставлении информации, если её раскрытие может нанести ущерб текущему расследованию или другим процедурам, предусмотренным законодательством. Если гражданин сочтёт такой отказ необоснованным, он сможет обратиться в Национальный центр по защите персональных данных либо обжаловать действия учреждения в суде.