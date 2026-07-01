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rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 20:36
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Госучреждения и бизнес в Молдове обяжут создать каналы для сообщений о нарушениях

Правительство одобрило законопроект Минюста, согласно которому госструктуры и частные компании с числом сотрудников от 50 человек обязаны внедрить внутренние каналы для сообщения о нарушениях закона (институт вистлблоуинга).

Госучреждения и бизнес в Молдове обяжут создать каналы для сообщений о нарушениях.
Госучреждения и бизнес в Молдове обяжут создать каналы для сообщений о нарушениях.

Авторам таких обращений гарантируется повышенная защита от преследований и право на компенсацию в случае давления, передает rupor.md

Документ расширяет сферы для подачи жалоб, от госзакупок и борьбы с коррупцией до кибербезопасности и защиты данных, а также круг защищаемых лиц. Под защиту попадут не только сами информаторы, но и их коллеги, помогавшие им лица и родственники.

Информаторам предоставят бесплатную юридическую помощь за счет государства, а суды смогут отклонять иски против них о клевете или разглашении коммерческой тайны, если обвинения были выдвинуты добросовестно. Цель проекта — привести законодательство Молдовы в соответствие со стандартами ЕС.

Источник
rupor.md logorupor
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