Учительница отдала мошенникам 48 000 евро: думала, что разговаривает с Викторией Райдос.

Лия Антончук - учительница иностранных языков из Фалештского района попала в ловушку мошенников, выдававших себя за ясновидящих в соцсетях, когда хотела узнать, когда обретет личное счастье.

Все началось в конце ноября 2025 года, когда женщина увидела в TikTok видео, обещавшее раскрыть будущее тем, кто заинтересован. Для участия пользователям нужно было написать в комментариях слово «хочу», сообщает stiri.md

В подкасте с адвокатом Дорином Подлиcником женщина рассказала, что из любопытства оставила этот комментарий. В то время она хотела восстановить свою личную жизнь после примерно 15 лет, прошедших после развода.

Спустя более месяца Лие Антончук позвонил мужчина, представившийся Григорием и заявивший, что является сотрудником предполагаемой ясновидящей Виктории Райдос, известной по российскому телешоу «Битва экстрасенсов».

«Он сказал мне, что он Григорий и правая рука Виктории Райдос из «Битвы экстрасенсов», и что у меня есть прекрасная возможность обратиться к ним», — рассказывает женщина.

Хотя она не оставила свой номер телефона в интернете, мошенники сумели его получить и начали постоянно с ней связываться.

Первая «консультация» стоила 160 евро. Позже предполагаемая ясновидящая убедила её участвовать в различных ритуалах и купить «руны», которые, как ей сказали, символизируют любовь, счастье, благополучие и другие ценности.

«Она произнесла мне слова, и я повторяла их за ней. В какой-то момент она остановилась и сказала: «Боже, что с тобой не так?» и «Я позвоню тебе через несколько минут, чтобы вывести тебя из этого состояния». Она впала в транс. Она сказала мне: «Лия, в тебе есть что-то очень ужасное, ты похожа на женщину, которая напоминает «чёрную вдову», только люди рядом с тобой не умирают, а приближаются, а затем убегают». Она говорит мне: «Я могу тебе помочь, но тебе нужно семь «рун», это счастье, любовь и другие. (...) Своего рода амулеты, каждый из которых что-то символизирует. Мною уже начали манипулировать. Я им поверила», — сказала учительница.

Женщина заплатила 1600 евро за семь рун. Часть денег была переведена в Украину, а остальная часть досталась женщине из Республики Молдова, которую опознали как Екатерину Москалюк.

После каждого ритуала мошенники говорили ей, что ситуация гораздо серьезнее, чем они предполагали изначально, и что необходимы новые платежи для устранения угроз ей и ее семье.

В какой-то момент женщине сказали, что ее родственники в опасности и что ее семье угрожает серьезная опасность. Будучи напуганной, Лия Антончук согласилась заплатить еще 5600 евро, чтобы продолжить ритуалы.

Позже мошенники заявили, что нужна чудодейственная икона из России, и женщина заплатила еще 12 000 евро, чтобы купить ее и провести новые ритуалы. Чтобы собрать эту сумму, ее мать взяла кредит, не зная истинного предназначения денег.

Манипулирование продолжалось, и жертва говорит, что даже была убеждена, что ее 15-летней дочери грозит смерть.

Она сказала мне: „Вы так плохо обращались со своей дочерью, что она чувствует себя 80-летней старушкой“. И она сказала мне, что примерно через месяц ваша дочь умрет», — рассказала женщина.

Чтобы «спасти» ребенка, учительница согласилась заплатить еще 18 000 евро за якобы книгу со сверхспособностями и за новые ритуалы.

После того, как у женщины закончились сбережения и накопились долги, ей пообещали вернуть часть переведенных средств. Однако мошенники потребовали дополнительные налоги, комиссии и страховку, чтобы иметь возможность вернуть деньги.

Таким образом, жертва заплатила еще 3720 евро в качестве якобы комиссионных и другие суммы за вымышленные налоги.

«Они манипулировали мной, я не знаю, что они со мной делали, я была так сильно под влиянием этих людей, что не могла выбраться…», — сказала женщина.

Осознание того, что она стала жертвой мошенничества, она получила 5 января 2026 года, когда с нее потребовали еще около 7000 евро, чтобы «гарантировать» возврат денег. В тот же день Лия Антончук рассказала родителям о случившемся и подала заявление в полицию.

Дело попало в поле зрения полиции. На следующий же день сотрудники правоохранительных органов отправились в Рышканы, чтобы найти женщину, которой досталась часть денег. К счастью, вскоре ее удалось опознать.

Женщина была задержана и помещена под стражу на 30 дней. Позже, из-за недостаточности доказательств, ее перевели под домашний арест.

Расследование продолжается, и лица, находящиеся за границей, до сих пор не найдены.

Пострадавшая говорит, что ей до сих пор звонят люди, которые представляются брокерами, юристами или посредниками и обещают помочь ей вернуть деньги, но требуют других платежей.

Адвокат Дорин Подлисник предупреждает, что такие группы используют изощренные методы манипуляции и собирают информацию о жертвах, в том числе из социальных сетей.

«Когда вам звонят, чаще всего они говорят по-русски, не вступайте в разговор. Сбрасывайте звонок. Не пишите комментарии к подобным постам. Не предоставляют личные данные и данные банковских карт. Они собирают информацию, в том числе из онлайн-среды, и используют ее для манипулирования жертвами», — предупредил адвокат.