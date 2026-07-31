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31 Июля 2026, 14:23
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У пассажира автобуса Киев – Кишинев нашли вещество, похожее на наркотик

Пограничники на КПП "Паланка" совместно с пограничной полицией, при поддержке служебной собаки Чили, а также пограничников Украины пресекли попытку ввоза в Республику Молдова вещества, предположительно являющегося наркотиком.

У пассажира автобуса Киев – Кишинев нашли вещество, похожее на наркотик.
У пассажира автобуса Киев – Кишинев нашли вещество, похожее на наркотик.

Случай был задокументирован на совместном пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное на въезде в Республику Молдова.

Во время углубленного досмотра 42-летнего гражданина Молдовы, который следовал пассажиром рейсового автобуса Киев – Кишинев, было обнаружено около 3,42 грамма кристаллического вещества, предположительно являющегося наркотиком, а также предметы, которые, вероятно, использовались для употребления наркотических веществ.

Обнаруженное вещество и изъятые предметы направлены на экспертизу.

Расследование продолжается. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять предусмотренные законом меры.

У пассажира автобуса Киев – Кишинев нашли вещество, похожее на наркотик

У пассажира автобуса Киев – Кишинев нашли вещество, похожее на наркотик

Источник
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