У пассажира автобуса Киев – Кишинев нашли вещество, похожее на наркотик
Пограничники на КПП "Паланка" совместно с пограничной полицией, при поддержке служебной собаки Чили, а также пограничников Украины пресекли попытку ввоза в Республику Молдова вещества, предположительно являющегося наркотиком.
Случай был задокументирован на совместном пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное на въезде в Республику Молдова.
Во время углубленного досмотра 42-летнего гражданина Молдовы, который следовал пассажиром рейсового автобуса Киев – Кишинев, было обнаружено около 3,42 грамма кристаллического вещества, предположительно являющегося наркотиком, а также предметы, которые, вероятно, использовались для употребления наркотических веществ.
Обнаруженное вещество и изъятые предметы направлены на экспертизу.
Расследование продолжается. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять предусмотренные законом меры.