У пассажира автобуса Киев – Кишинев нашли вещество, похожее на наркотик.

Случай был задокументирован на совместном пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное на въезде в Республику Молдова.

Во время углубленного досмотра 42-летнего гражданина Молдовы, который следовал пассажиром рейсового автобуса Киев – Кишинев, было обнаружено около 3,42 грамма кристаллического вещества, предположительно являющегося наркотиком, а также предметы, которые, вероятно, использовались для употребления наркотических веществ.

Обнаруженное вещество и изъятые предметы направлены на экспертизу.

Расследование продолжается. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять предусмотренные законом меры.