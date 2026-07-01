Молдова и США усиливают сотрудничество в сфере пограничной безопасности.

Представители Генерального инспектората Пограничной полиции, Службы информационных технологий и Генерального инспектората полиции Республики Молдова совершили рабочую поездку в Соединённые Штаты Америки.

Визит состоялся года при поддержке Международной программы помощи в подготовке по расследованию преступлений (ICITAP) Министерства юстиции США, передает rupor.md

Основной целью поездки стало изучение передовых практик в сфере организации пограничного контроля, оперативного анализа данных и обмена информацией между правоохранительными структурами.

Молдавская делегация провела встречи с представителями ICITAP, Таможенно-пограничной службы США (U.S. Customs and Border Protection), а также Центра координации и анализа в штате Мэриленд.

Участники ознакомились с работой современных систем контроля на границе США, включая цифровые технологии, интеграцию информационных систем и межведомственное взаимодействие.

Особое внимание было уделено работе центров информационного обмена, где данные из различных источников объединяются в единую оперативную картину для выявления рисков и предотвращения преступлений.

Также делегация посетила компанию Motorola Solutions, где были представлены современные технологические решения в области защищённой связи и оперативного управления.

Отмечается, что программа ICITAP оказывает поддержку Молдове с 1998 года в укреплении возможностей правоохранительных органов.