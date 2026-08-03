У молдавских школьников одни из самых длинных летних каникул в Европе.

Самые длинные летние каникулы — в Италии, где они длятся 14 недель. Далее следуют Мальта, Латвия и Кипр — по 13 недель. В Литве, Хорватии, Эстонии и Греции школьники отдыхают 12 недель, а в Румынии, Испании и Болгарии — 11 недель, сообщает tvrmoldova.md

По 10 недель каникул предоставляют Ирландия, Португалия, Финляндия, Венгрия, Словения и Швеция. В Австрии, Словакии, Польше, Чехии и Люксембурге летние каникулы продолжаются 9 недель, а во Франции и Бельгии — 8 недель.

Самые короткие летние каникулы — в Германии, Нидерландах и Дании, где школьники отдыхают всего 6 недель. При этом Европейская комиссия отмечает, что в этих странах учебные перерывы более равномерно распределены в течение всего года.

Республика Молдова входит в число стран с наиболее продолжительными летними каникулами. Молдавские школьники отдыхают 13 недель — с 1 июня по 31 августа, всего 92 дня. Для учащихся выпускных 9-х и 12-х классов учебный год заканчивается раньше — в конце мая, чтобы они могли сдать национальные экзамены.

Таким образом, по продолжительности летних каникул Молдова находится на одном уровне с Мальтой, Латвией и Кипром и опережает Румынию, где школьники отдыхают 11 недель.